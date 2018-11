Empoli ontslaat trainer op zijn 65ste verjaardag: ook deze coaches kregen hun C4 op een wel heel ongelukkig moment BF

05 november 2018

21u47 0 Serie A Empoli heeft zijn trainer Aurelio Andreazzoli de laan uitgestuurd. Een overdaad aan sentiment kan de clubleiding niet verweten worden. Andreazzoli kreeg zijn ontslag op de dag van zijn 65ste verjaardag. De Italiaan is lang niet de enige coach die met een nogal ongelukkige timing de ezelsstamp krijgt.

Live in BBC-studio

De Uruguayaan Gus Poyet, in 2013 trainer bij de toenmalige Engelse tweedeklasser Brighton, zat vorin de studio van het BBC-programma Match of the Day toen een persbericht binnenwaaide. De presentator las een statement over zijn ontslag. Poyet reageerde cool: “Ik wist van niets. Al heeft de BBC nu een mooi verhaal dat een trainer zijn ontslag hoort tijdens een live-uitzending.”

Kerstcadeau

Kent u Felix Mourinho? Wel, dat is de pa van José Mourinho, die jong kennis maakte met de relativiteit van een trainersjob. José verklapte aan de pers volgende anekdote: “Ik was negen of tien jaar oud toen mijn vader zijn ontslag kreeg. Op Kerstmis rinkelde de telefoon. Hij kreeg de bons tijdens de kerstlunch. Ik weet dus alles over ups en downs in voetbal.”

Op zijn verjaardag

Mircea Rednic zal zijn 52ste verjaardag niet snel vergeten. De Roemeense coach moest op 9 april 2014 opkrassen bij AA Gent. Rednic ging de weken voordien drie keer op rij onderuit en vooral na twee blamages in play-off II was zijn krediet op. Het bestuur overlegde enkele dagen en koos hem prompt een gouden handdruk te geven op zijn verjaardag.

Na tien minuten

Leroy Rosenior maakte naam als de ‘10 minuten-coach’ van het Engelse Torquay United. Het contract was pas ondertekend en hij stond de lokale pers te woord, toen tien minuten later voorzitter Mike Bateson meedeelde dat de club verkocht was aan een nieuw consortium. En die stelden met Colin Lee meteen een andere trainer aan.

Tijdens een match

Tottenham Hotspur wou de Nederlandse trainer Martin Jol in oktober 2007 na het UEFA Cup-duel tegen Getafe officieel inlichten over zijn ontslag, maar het nieuws lekte nog tijdens het treffen uit. Jol zat op de bank toen een vriend hem een bericht stuurde, ook de fans raakten op de hoogte en zongen zijn naam. Jol nam afscheid met tranen in de ogen.

In volle kleedkamer

In september 2010 luidde een 0-5-verlies tegen Club Brugge het einde in van Jacky Mathijssen als Charleroicoach. Na het duel stormde de excentrieke voorzitter Abbas Bayat de kleedkamer in en ging voor de ogen van een verbijsterde spelersgroep volop ruziën met Mathijssen, die ook ter plaatse zijn ontslag kreeg.

Door eigen broer

Van je familie moet je het hebben. François Keller van de Franse derdeklasser RC Strasbourg zag zich in 2014 aan de kant geschoven na slechte resultaten. Pittig detail, zijn broer Marc Keller moest als voorzitter het ontslag ‘in onderling overleg’ mede betekenen. De druk van de aandeelhouders en sponsors was te groot om François Keller nog aan boord te houden.

Na onderscheiding

Op 17 januari 2011 kreeg René Desaeyere in Thailand de prestigieuze onderscheiding als ‘Coach van het Jaar.’ Hij had met Muangthong United de titel gepakt en de bekerfinale gespeeld. Op dezelfde dag van de uitreiking zag hij zich evenwel ook ontslagen na een conflict met het bestuur. “Ik dacht dat ik alles als coach meegemaakt had, neen dus...”, aldus Desaeyere.

Na titel met Real

Vincent Del Bosque is de minzame bondscoach die Spanje zijn eerste WK-titel bezorgde en tussen 1999 en 2003 de prijzen opstapelde met Real Madrid. Maar twee dagen na de landstitel met Real in 2003 zag de Koninklijke geen toekomst meer met Del Bosque.

Op feest voor zoon

Portsmouthcoach Tony Adams zat op een zondag in februari 2009 op het verjaardagsfeestje van zijn zoon Atticus bij wanneer hij een telefoontje kreeg van directeur Peter Storrie om een bestuursmeeting bij te wonen. Adams voelde de bui over zijn ontslag al hangen, wou zijn zoon niet in de steek laten en verkoos het ‘nieuws’ over de telefoon te vernemen.