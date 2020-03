Eindelijk terug bij Romeo: Lukaku, die tijdens isolatie online trainerscursus startte, is weer in België ODBS

24 maart 2020

23u50 0 Serie A Opluchting voor Romelu Lukaku. Nadat hij twee weken in quarantaine verbleef, heeft hij de toestemming gekregen van Inter om vandaag naar België af te reizen. Voor Lukaku ging het ongetwijfeld rechtstreeks richting mama Adolphine, die zich over zijn zoontje Romeo ontfermde.

De laatste match die Lukaku speelde, was de verloren topper op 8 maart tegen Juventus (2-0). Match waarin hij er nauwelijks aan te pas kwam en die Inter quasi definitief uit de race gooide om de scudetto. Drie dagen later testte Juve-verdediger Rugani positief op corona, waardoor de spelers van de beide topclubs verplicht in zelfisolatie moesten. In een video-gesprek met gewezen Arsenal-spits Ian Wright, een vriend van Lukaku, vertelde hij hoe zwaar hem dat viel. “Gisteren werd ik bijna gek. Ik kan niet naar buiten, ik kan niet winkelen. Ik zit opgesloten”, aldus Romelu Lukaku vanuit zijn appartement in Milaan. “Ik moet extra voorzichtig zijn. Mijn mama heeft diabetes, dus ik kan straks niet snel naar huis gaan en haar een knuffel geven.”

Lukaku werkte zich op zijn appartement geregeld in het zweet met enkele workouts, maar maakte van de vele vrije tijd ook gebruik om te starten met een verkorte trainerscursus. Die mogelijkheid om het UEFA A- en B-diploma te behalen werd hem, na een tip van Roberto Martínez, aangeboden door de Belgische voetbalbond. Net als menig andere Duivel ging hij daarop in en deze break was een ideaal moment om de cursus online aan te vatten.

Maar nu de verplichte quarantaine afgelopen is, liet Inter-coach Antonio Conte zijn buitenlanders snel huiswaarts keren. Richting familie. Ze zullen het Lukaku ongetwijfeld geen twee keer moeten zeggen hebben. Ook doelman Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Ashley Young, Victor Moses, Christian Eriksen en Diego Godin hebben volgens het Italiaanse persagentschap Ansa hun koffers al gepakt.

Lukaku in gesprek met Ian Wright: