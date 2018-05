Einde van een tijdperk: Buffon speelt zaterdag laatste wedstrijd voor Juventus DMM

17 mei 2018

11u44 0 Serie A Gianluigi Buffon zet zaterdag een punt achter zijn carrière bij Juventus. De 40-jarige doelman maakte dat zonet bekend op een persconferentie in Turijn. "Zaterdag speel ik tegen Hellas Verona mijn laatste wedstrijd met Juventus. Het zal de beste manier zijn om mijn avontuur af te sluiten", aldus Buffon.

Buffon kan terugblikken op een ongelooflijke carrière, met straffe individuele cijfers . In iets meer dan 20 jaar voor de Italiaanse nationale ploeg verzamelde hij 176 caps. In die 176 wedstrijden hield de Toscaan 77 keer de nul, een record. Ook wat betreft clean sheets in de Serie A spant Buffon de kroon met 293 stuks. De absolute recordspeler in de Italiaanse eerste klasse is Buffon verrassend genoeg niet, want daarvoor moet hij nog net een ander icoon laten voorgaan, Paolo Maldini. Ook bij Juventus zelf doet Alessandro Del Piero nog net iets beter in het aantal gespeelde wedstrijden.

