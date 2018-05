Einde van een tijdperk: Buffon speelt zaterdag laatste wedstrijd voor Juventus, pensioen nog onzeker DMM

11u44 69 Serie A Gianluigi Buffon zet zaterdag een punt achter zijn carrière bij Juventus. De 40-jarige doelman maakte dat zonet bekend op een persconferentie in Turijn. "Zaterdag speel ik tegen Hellas Verona mijn laatste wedstrijd voor deze schitterende club. Tot voor kort zou dit mijn pensioen zijn, maar ik heb enkele prikkelende aanbiedingen op zak ."

Buffon heeft op 40-jarige leeftijd absoluut de status van een 'modern day legend' verdiend. De Italiaan won alles wat er te winnen viel. Leest u even mee? Het WK in 2006, 11 keer de Italiaanse titel, 5 keer de Coppa Italia, 5 keer de Supercoppa Italia, 1 keer de UEFA-beker. Enkel de Champions League en het Europees kampioenschap staan niet op 's mans rijkgevulde palmares. Toch kwam Buffon er vier keer dichtbij. In de Champions League haalde hij drie finales (2003, 2013 en 2017) en ook op het EK stond hij in de eindstrijd (2012).

Het was ook met dit indrukwekkend lijstje dat Juventus-voorzitter Andrea Agnelli rond 11u30 van wal stak om het nakende afscheid van het club-icoon aan te kondigen. "Gigi won talloze trofeeën doorheen zijn rijkgevulde carrière. Hij heeft charisma, is ambitieus, loyaal, eerlijk en oprecht. Als vriend en kapitein is de Juventus-familie hem voor eeuwig dankbaar."

"Ik weet zeker dat Gianluigi veel verwacht had van dit laatste jaar. Zich kwalificeren voor een zesde WK-eindronde, de Champions League winnen, maar dat is telkens net niet gelukt. In elk geval veranderen deze gebeurtenissen niets voor ons. Wij hebben een voorstel voor Buffon om naast het veld bij de Juventus-familie aanwezig te blijven. Maar in de eerste plaats is een woord van dank hier op zijn plaats. Bedankt Gigi, geniet zaterdag van de supporters en het stadion."

Buffon: "Interessante aanbiedingen gekregen, zowel op als naast het veld"

Een duidelijk geëmotioneerde Buffon nam daarna zelf het woord. "Ook ik wil beginnen met dankwoord aan mijn voorzitter en deze club. Ik ben trots om hier vandaag na zo'n staat van dienst te staan. Ik heb altijd mijn best gedaan, maar zaterdag wordt inderdaad mijn laatste wedstrijd voor Juventus. Ik ben altijd bang geweest dat dit moment zou komen, maar nu is het zover. Het zal een mooie manier zijn om mijn avontuur met deze club af te sluiten. Ik wil afscheid nemen op een serene manier. Het is ongebruikelijk dat iemand zolang bij zo'n topclub op het hoogste niveau speelt. Die verdienste ligt ook bij Juventus zelf. Ik kwam hier aan als een talent, maar dankzij Juve werd ik een kampioen."

Buffon weet naar eigen zeggen nog niet of hij een punt zet achter zijn carrière. Naar verluidt zou PSG zich in de debatten rond het Italiaanse icoon mengen. Meer nieuws over de toekomst van Buffon's carrière wordt binnen de veertien dagen bekendgemaakt. De Italiaan geeft zichzelf nog tot dan de tijd om uit te maken of Juventus ook daadwerkelijk zijn laatste club wordt. Aantreden voor een andere Italiaanse club is uitgesloten, verzekerde Buffon. "Twee weken geleden was het nog zeker dat ik hier en nu op pensioen zou gaan. Maar ik heb enkele interessante aanbiedingen gekregen. Zowel op als naast het veld. Naast het veld kwam het meest interessante voorstel zoals gezegd van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli."

Op de persconferentie kwam Buffon overigens ook nog eens terug op zijn pensioen voor de Italiaanse nationale ploeg. Dat verhaal is nu ook definitief voorbij. Na de verloren WK-barragewedstrijden tegen Zweden hing de doelwachter zijn handschoenen al eens aan de haak. In maart kwam hij eenmalig terug op dat pensioen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië.

Indrukwekkende cijffers

Buffon kan terugblikken op een ongelooflijke carrière, met straffe individuele cijfers . In iets meer dan 20 jaar voor de Italiaanse nationale ploeg verzamelde hij 176 caps. In die 176 wedstrijden hield de Toscaan 77 keer de nul, een record. Ook wat betreft clean sheets in de Serie A spant Buffon volgens 'La Gazzetta dello Sport' de kroon met 300 stuks. De absolute recordspeler in de Italiaanse eerste klasse is Buffon met 639 wedstrijden verrassend genoeg niet, want daarvoor moet hij nog net een ander icoon laten voorgaan, Paolo Maldini (647). Ook bij Juventus zelf doet Alessandro Del Piero nog net iets beter in het aantal gespeelde wedstrijden. Buffon was voor zijn passage bij Juventus tussen 1995 en 2001 actief bij Parma. Daarna verdedigde hij 17 jaar de zwart-witte clubkleuren bij de Oude Dame. In 2006 liet hij zijn clubliefde blijken door Juventus trouw te blijven na een verplichte degradatie naar de Serie B wegens een omkoopschandaal.