Einde in mineur voor kampioen Juventus: Roma neemt drie punten mee uit Turijn Redactie

01 augustus 2020

22u41 0 Juventus JUV JUV 1 einde 3 ROM ROM AS Roma Serie A Landskampioen Juventus heeft z’n titel geen extra glans kunnen geven in de laatste wedstrijd van het seizoen. De Bianconeri kwamen nog wel op voorsprong via Higuaín, maar Kalinić en twee keer Perotti verbrodden het titelfeestje. Cristiano Ronaldo werd door Sarri gespaard voor de Champions League.

Ronaldo had mathematisch nog kans om topschutter van de Serie A te worden, maar daar had hij in de slotmatch tegen Roma minstens vier doelpunten voor nodig. Zelfs voor CR7 een moeilijke opdracht, en dus vond Maurizio Sarri het beter om de Portugees wat rust te gunnen voor de terugwedstrijd tegen Lyon.

Zonder Ronaldo kwam de Oude Dame na vijf minuten al op voorsprong via Higuaín. Nog voor de rust draaiden de Romeinen die situatie helemaal om. Dankzij doelpunten van Kalinić en Perotti - vanop de stip - trok Roma met een bonus de rust in. Vlak na de rust gaf Perotti Juve de doodsteek met z'n tweede van de avond.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.