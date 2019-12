Eerste zege voor Napoli onder Gattuso, invaller Elmas beslist duel diep in extra tijd LPB

22 december 2019

22u34 0 Sassuolo SAS SAS 1 einde 2 NAP NAP Napoli

Eerste zege van Napoli onder Gennaro Gattuso. Op het veld van Sassuolo kopte invaller Elmas diep in de extra tijd zijn club (een beetje) uit de zorgen. Voordien was het zwoegen en zweten voor de Napolitanen. Traorè bracht de thuisploeg op het halfuur op voorsprong. Allan tekende na 57 minuten voor de fraaie gelijkmaker. In het slotkwartier werd Dries Mertens naar het front geroepen. De Rode Duivel miste al meteen een riante kopkans en leverde niet veel later de assist voor de afgekeurde 1-2 van Callejon. Finaal kon Napoli toch vieren, met dank aan Eljif Elmas. Napoli staat na de zege achtste met 24 punten, 18 minder dan Juventus en Inter Milaan.