Eerste basisplek en meteen trefzeker: sterke Ibrahimovic leidt AC Milan naar zege tegen Nainggolan en co

11 januari 2020

16u54 2 Cagliari CAG CAG 0 einde 2 MIL MIL AC Milan Serie A Lang heeft het niet geduurd. Bij zijn eerste basisplaats sinds zijn Milanese comeback was Zlatan meteen trefzeker. Een sterke Ibrahimovic (38) leidde de Rossoneri naar een 0-2-zege tegen het Cagliari van Radja Nainggolan.

#IZBACK | Zlatan scoort zijn eerste goal sinds zijn comeback!

Vorig weekend mocht Ibrahimovic nog invallen, nu was hij klaar voor zijn eerste basisplaats bij Milan. Aan de overkant stond Nainggolan aan de aftrap. De ploeg van ‘Ibra’ begon goed aan de partij en had het overwicht in de eerste helft. Maar voor doelpunten was het wachten tot na de pauze. In minuut 46 plukte Leão een lange bal van Castillejo uit de lucht en de flankaanvaller schoot de 0-1 tegen de netten. Enkele minuten later was het de beurt aan Ibrahimovic. De Zweedse stervoetballer, die een uitstekende indruk naliet doorheen heel de wedstrijd, tikte een lage voorzet in één tijd netjes in doel. 0-2, AC Milan op weg naar zijn eerste zege in vier matchen. Ibra scoorde zelfs nog een tweede keer, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. De Milanese overwinning kwam niet meer in het gedrang. AC klimt naar een voorlopige zevende plaats en komt op vier punten van de nummer zes in de Serie A, Cagliari.