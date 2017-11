Een kopstoot, een slag in het gezicht van zijn assistent of Zlatan: en deze man moet Milan weer zijn grandeur geven? Hans Op de Beeck

17u35 0 rv Woelwater Gattuso volgt Montella op bij AC Milan. Serie A Neen, de gloriedagen van AC Milan zijn nog niet terug. Vandaag ontsloegen de 'Rossoneri' Vincenzo Montella. Hij betaalt een 20 op 46 en een zevende plaats cash, nadat Milan de voorbije zomer met Chinees geld van de nieuwe eigenaar Li fors investeerde. Ex-speler Gennaro Gattuso is de nieuwe trainer maar daarvoor staan de fans, ondanks dat hij voor de nodige nostalgie zorgt, niet meteen op de banken te springen.

Spelers misten regelmatig wedstrijden door een aanval van Gattuso, ook al was dat toen nooit de officiële verklaring. Andrea Pirlo, ex-ploegmaat

Hoofdreden is dat Milan niet lijkt te leren uit de fouten uit het verleden: net als vorige ex-spelers die hun kans kregen op de bank bij Milan (Pipo Inzaghi, Clarence Seedorf, Leonardo) kan de 39-jarige Gattuso niet de minste adelbrieven voorleggen. De gewezen pitbull op het Milanese middenveld werd ontslagen bij FC Sion na amper drie wedstrijden, hield het acht matchen vol bij Palermo, werd na zeventien wedstrijden aan de deur gezet bij Kreta en verliet de Italiaanse tweedeklasser Pisa nadat het degradeerde naar de Serie C. Pisa had wel de op één na beste defensie maar scoorde slechts 23 keer in 42 wedstrijden dat seizoen. Nu maakt Gattuso als coach van de beloften van Milan promotie.

AFP Gattuso als trainer van Sion, waar hij na drie matchen al ontslagen werd.

En dan is er nog het temperament van 'Rino'. Zijn periode bij Pisa, waar hij er zelf de brui aangaf omwille van "zware, constante en onaanvaardbare problemen" binnen de club, werd vooral gekenmerkt door een incident met zijn assistent. Tijdens een wedstrijd tegen leider SPAL sloeg een opgefokte Gattuso de arme man zomaar in het gezicht. Opvallend: Pisa stond toen op voorsprong en zou de match ook winnen.

Gennaro #Gattuso, actual DT del A.C. #Pisa 1909, abofeteó a su asistente en pleno partido contra el Spal. pic.twitter.com/YMxKNGyVmT Fernando Rodríguez(@ FernandoMiled) link

Als speler waren de incidenten met Gattuso niet te tellen. Zoals toen hij in 2011 oog in oog kwam te staan met Joe Jordan, assistent van toenmalig Tottenham-coach Harry Redknapp in een achtste finale van de Champions League in San Siro. Milan verloor met 0-1, waarna bij Gattuso de stoppen doorsloegen en hij de oude Schot bij de keel greep en op een kopstoot trakteerde.

afp Gennaro Gattuso grijpt Joe Jordan bij de keel (let op het woordje respect onder de aanvoerdersband).

Ook met Ibrahimovic had de ex-speler van Glasgow Rangers het haast constant aan de stok. Zo vertelde Thiago Silva, de verdediger van PSG, over zijn periode bij Milan ooit: "Tijdens een training was Gattuso de hele tijd Zlatan aan het pesten. Vreemd genoeg reageerde Ibrahimovic daar niet in het minst op. Tot de training erop zat en we de kleedkamer binnenstapten. Zlatan pakte Gattuso gewoon op om hem in de lucht te steken en te laten neervallen in de vuilnisbak! Ongelofelijk. We begonnen allemaal te lachen met Gattuso's gezicht. Zelden heb ik zo hard gelachen."

In de biografie van Andrea Pirlo verdiende het aparte karakter van Gattuso een anekdote. "Rino was altijd mijn favoriet slachtoffer voor grappen", vertelt de strateeg, die jarenlang met Gattuso een gouden duo op het middenveld vormde. “Zeker wanneer hij zijn werkwoorden verkeerd uitsprak. Altijd dus. Op een dag zagen we dat er rode mist uit zijn oren kwam. We pakten allemaal onze messen vast want Gattuso pakte graag een vork vast om er ons mee te steken. Hij heeft me zo bijna een keer vermoord. Spelers misten regelmatig wedstrijden door een aanval van Gattuso, ook al was dat toen nooit de officiële verklaring.”