Een kat met negen levens, Balotelli scoort na weekje in de tribune: "Soms ben je hem een beetje kwijt"

08 december 2019

19u33 0 Serie A Een kat met negen levens. Mario Balotelli komt altíjd weer boven water. De gecontesteerde Italiaan zat de voorbije weken in de tribunes, maar was bij zijn rentree voor Brescia meteen matchwinnaar.

SPAL-Brescia. Het was een onbetwiste degradatietopper in de Serie A vandaag. De wedstrijd tussen de 19de en de 20ste in het klassement van de Serie A had bovendien nog wat extra haken en ogen. Zo was bij Brescia bijvoorbeeld Fabio Grosso na drie speeldagen alweer de laan uit gestuurd. De voormalige linksback en wereldkampioen in 2006 had overgenomen van Eugenio Corini, maar hij kreeg het team niet op de rails.

Grosso had bovendien Mario Balotelli uit z’n wedstrijdkern geweerd. Volgens Grosso liet de spits te weinig zien op training. Dat Balotelli enkele weken daarvoor nog het mikpunt was van racistische gezangen leek daardoor alweer vergeten. Maar, ook zonder Balotelli lukte het Grosso niet om Brescia uit de degradatiezone te leiden en dus overleefde ‘Super Mario’ zijn coach.

Daardoor stond Balotelli vandaag plotsklaps weer op het veld tegen SPAL. Om de cirkel helemaal rond te maken, keerde ook Eugenio Corini terug, nota bene drie weken nadat hij de laan werd uitgestuurd ten faveure van Fabio Grosso. Corini koos bij zijn terugkeer wél meteen voor Balotelli. Een keuze die rendeerde.

Want Balotelli scoorde de enige goal van de partij in de 54ste minuut. De spits deed het met een intikkertje nadat de doelman van de tegenstander al twee reddingen na elkaar had uitgevoerd. SPAL miste daarna vanop elf meter dé kans op een gelijkmaker: Petagna miste.

Ik zag een volwassen speler”, vertelde Corini over Balotelli. “Soms ben je hem een beetje kwijt, maar ik wilde hem in volle concentratie voor de volledige wedstrijd. Als hij leert om in team te spelen, zal hij nog meer spelplezier kennen.”