Een echte ‘bromance’. Romelu Lukaku wuift vanop balkon naar buurman Lautaro Martínez: “Lauty!” ABD

15 april 2020

08u51 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Serie A De ‘bromance’ houdt ook in quarantaine stand. Romelu Lukaku en Lautaro Martínez - begenadigd spitsenduo van Inter - kunnen zich tegenwoordig niet uitleven op het veld. Het gemis is groot. En dan klinkt ‘Big Rom’ zo blij als een kind wanneer hij buurman Lautaro op zijn terras ziet staan. “Lauty!”

Lukaku en Lautaro - ‘LuLa’ - toonden zich dit seizoen als een van ‘s werelds beste spitsenduo’s. Ze vinden elkaar doorgaans blindelings, maar dat kunnen ze nu niet etaleren. De Serie A ligt stil door de coronacrisis, die Italië in haar greep houdt. Toch is Lukaku sinds vorige week vrijdag weer in Milaan, want Inter wil zich voorbereiden op een eventuele hervatting van de competitie (achter gesloten deuren). Of de Serie A opnieuw zal opgestart worden, is nog de vraag, maar coach Antonio Conte wil wel klaar zijn voor het geval dat. Lukaku en zijn buitenlandse ploegmaats, waaronder dus ook Lautaro Martínez, moeten nog ruim een week verplicht in quarantaine en ondergaan nadien een coronatest.

In tijden van quarantaine is een mens maar wat blij met wat menselijk contact. Dat is niet anders bij Lukaku. Gisteravond zag ‘Big Rom’ vanop zijn balkon dat ook buurman Lautaro buiten was. “Lauty!”, klonk het enthousiast. “We kunnen het goed vinden met elkaar. Het helpt dat ik Spaans praat”, vertelde Lukaku eerder over zijn band met Lautaro.

Not only do we work well together but i didn’t see this coming 😂😂😂😂 pic.twitter.com/dsAii2EoWs R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Lees ook:

8.395 HLN-lezers kozen hun beste Rode Duivels aller tijden: Romelu Lukaku in beste Rode Duivels-elftal ooit

Lukaku laat weinig heel van ploegmaat die onderonsje met fans komt ‘verstoren’: “Ik lelijk? Jij ziet eruit als een pornoster!”

Lukaku in videogesprek met Henry: “Er is maar één reden waarom men competities wil afwerken. We leven in egoïstische wereld”