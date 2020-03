Dybala blikt terug op lijdensweg na coronabesmetting: “Vijf minuten trainen en het werd zwart voor mijn ogen” MDRW

29 maart 2020

17u39

Bron: The Sun 0 Serie A Het coronavirus slaat wild om zich heen in de sportwereld. Paulo Dybala (26) was één van de slachtoffers. De goaltjesdief van Juventus vertelt vrijuit over deze moeilijke periode: “Iets simpels als naar de koelkast stappen, kostte mij alle moeite van de wereld.”

Paulo Dybala werd samen met zijn vriendin Oriana Sabatini (nichtje van Wimbledon-winnares Gabriela Sabatini, red.) in quarantaine geplaatst nadat zijn ploegmaat Daniele Rugani positief testte. En dat was geen lachertje, getuigt de Argentijnse spits. “Het is vrij heftig geweest. Mijn hele lichaam deed pijn en ik had totaal geen energie meer. Iets simpels als naar de koelkast stappen, kostte mij alle moeite van de wereld.”

Een balletje trappen of met gewichten sleuren was dus absoluut uitgesloten voor Dybala. “Na vijf minuten trainen, werd het volledig zwart voor mijn ogen. Ik kreeg het ook benauwd en mijn spieren voelden heel stijf aan”, aldus de Argentijn. De volledige selectie van Juventus zit al meer dan twee weken verplicht thuis. Naast Rugani en Dybala testte ook de Fransman Blaise Matuidi positief bij de Oude Dame.

Dybala is ondertussen aan de betere hand, maar doet het nog steeds rustig aan. “Vanaf nu ga ik proberen te bewegen en misschien een klein beetje te trainen. Hopelijk blijven de symptomen voortaan achterwege.” Ook zijn vriendin zou het goed stellen. In de afgelopen weken werden officieel 16 spelers uit de Serie A besmet. Of het voetbalseizoen in Italië nog wordt hervat is zeer de vraag.

Eerder vorige week werden enkele familieleden van de Juve-spits opgepakt door de politie. De reden: ze lapten de strenge maatregelen aan hun laars. Z’n mama, broer Gustavo en diens vriendin bezochten de Juve-spits in Turijn, terwijl dat strikt verboden was. Toen een Argentijnse krant dat nieuws naar buiten bracht, werd het drietal opgepakt door de ordediensten en in verplichte quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in de buurt.