Duur puntenverlies voor Atalanta tegen Verona, Castagne speelt een klein halfuur Redactie

18 juli 2020

19u05 0 Hellas Verona VER VER 1 einde 1 ATA ATA Atalanta Serie A Het zal dan toch weer Juventus worden, zeker? Atalanta - ploeg in vorm in Italië - kwam tegen Hellas Verona niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Timothy Castagne begon op de bank, de Rode Duivel kwam pas voorbij het uur invallen.

Het was pas in de tweede helft dat Zapata de ban kon breken voor Atalanta. Enkele minuten later kon Pessina in de rebound de gelijkmaker binnentikken. Invaller Castagne zocht nog samen met La Dea naar de winnende treffer. Tevergeefs.

Atalanta, dat derde staat met 71 punten, kan leider Juventus maandag zien uitlopen in de topper tegen Lazio, de nummer vier in de stand. Juve heeft zes punten meer dan Atalanta en het Inter van Romelu Lukaku. Verona staat negende met 45 punten.



