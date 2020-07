Dries Mertens ziet vanop de bank hoe Napoli verliest bij Parma na drie strafschoppen Redactie

22 juli 2020

21u27 0 Parma PAR PAR 2 einde 1 NAP NAP Napoli Serie A Het Napoli van Dries Mertens heeft niet kunnen winnen in de Serie A. Op het veld van Parma verloren de troepen van Gennaro Gattuso met 2-1. Mertens zat weer gewoon in de selectie nadat hij tegen Udinese geblesseerd van het veld moest, maar de Rode Duivel bleef de hele wedstrijd op de bank.

Napoli incasseerde vlak voor de rust een uppercut. Alberto Grossi ging liggen in de zestien na een licht contact met Mario Rui. Strafschop, zo oordeelde scheidsrechter Antonio Giua. Caprari faalde niet en stuurde Napoli-doelman Meret de verkeerde kant uit. Vroeg in de tweede helft kreeg ook Napoli een elfmeter. Lorenzo Insigne hing de bordjes in evenwicht.

Het leek bij 1-1 te blijven, tot Parma enkele minuten voor het einde een tweede strafschop kreeg. Dejan Kulusevski bezorgde de thuisploeg de volle buit.



