Dries Mertens trapt Napoli met knappe winner in minuut 88 toch nog feestend eindejaar in ODBS

29 december 2018

20u31 5 Napoli NAP NAP 3 einde 2 BOL BOL Bologna Serie A Prettig eindejaar voor Dries Mertens. Met de winner in minuut 88 bezorgde hij Napoli een ultieme zege tegen Bologna (3-2). Een broodnodige goal, want de ‘Partenopei’ zagen eerder op zaterdag het nummer drie Inter, met invaller Nainggolan, tot op twee punten sluipen. Tot die laatste knal van 2018 in het San Paolo: een schot van even buiten de zestien in de korte hoek, nummer 8 voor Mertens in de Serie A.

GOAL | @dries_mertens14 bezorgt @sscnapoli de zege met deze fraaie trap! 😍🇧🇪



3⃣-2⃣ #NapoliBologna pic.twitter.com/lRvwCEnlyo Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Met Cristiano Ronaldo die vrolijk blijft scoren, deze namiddag weer twee stuks tegen Sampdoria, is Juventus ongenaakbaar in de Serie A. Zeker toen Bologna via Danilo in minuut 80 een tweede keer gelijkmaakte, zag het er benard uit voor de ploeg van Ancelotti. Het verschil met de Oude Dame op dat moment elf punten en Inter dat tot op twee punten klom. Tot Mertens twee minuten voor tijd nog eens aanlegde: met zijn rechter verraste hij doelman Skorupski via de bots in zijn korte hoek. Uitbarsting van vreugde in het San Paolo, Mertens met een kus in de camera in de buurt van de cornervlag. Milik, zijn aanvalspartner en maker van de eerste twee Napoli-goals, in zijn armen. Dan toch nog wat euforie in Napels, dat begin deze maand na verlies in Liverpool veroordeeld werd tot de Europa League.

Bij de opener liet Mertens ook een assist noteren, al was daar vooral geluk mee gemoeid. Onze landgenoot zag zijn schot afgeblokt, waarna de Poolse spits de trekker overhaalde. Mertens was er tien minuten later ook al dichtbij, maar toen zweefde Skorupski de bal uit de winkelhaak. Milik knikte niet veel later een hoekschop bovenop de lat. Bologna moest het spel ondergaan, maar kwam op slag van rust wel op gelijke hoogte. Federico Santander (37') kopte de 1-1 onhoudbaar binnen, waarna Milik meteen na de rust bracht Napoli opnieuw op voorsprong bracht.

GOAL | @arekmilik9 trapt @sscnapoli op voorsprong! 🙌💫



1⃣-0⃣ #NapoliBologna pic.twitter.com/yOXBJjjNDL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Maar de thuisploeg haalde zijn voet van het gaspedaal en daar profiteerde Bologna van. Opnieuw liet Napoli zich op een stilstaande fase aftroeven en Danilo kopte de 2-2 staalhard binnen. Tot Mertens mocht aanleggen en Napoli toch nog feestend het eindejaar instuurde. Naast 8 goals en 6 assists in de Serie A heeft Mertens er dit seizoen ook drie gescoord in de Champions League. Terwijl hij in de competitie 18 keer aan de bak kwam en slechts zes keer de negentig minuten volmaakte.