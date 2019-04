Dries Mertens stelt met knappe afstandsknal titelfeest Juventus (even) uit ODBS

07 april 2019

23u21

Weer niet gewonnen, maar het titelfeest van Juventus dan toch met minstens een weekje uitgesteld. Dries Mertens zorgde met een knappe goal tenminste nog voor een Napolitaanse draw tegen Genoa.

GOOOAL | Wat een heerlijke goal van @dries_mertens14! 🙌



1️⃣-0️⃣ #NapoliGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/z2a6Tx2lCR Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Napoli mocht niet verliezen als het Juventus de titel op zondag niet wilde zien vieren en kreeg met Genoa het nummer veertien in de stand voorgeschoteld. De wedstrijd begon goed voor de ‘Partenopei’ met een rode kaart voor Stefano Sturaro in de 28ste minuut. Tegen tien man lukte het al snel om te scoren: Mertens trof erg knap raak met een precies schot van buiten de zestien in minuut 34. Zijn elfde goal in de Serie A, naast drie stuks in de Champions League. Maar Genoa reageerde nog voor de rust, Darko Lazovic werkte een knappe assist van Goran Pandev al even knap af.

GOAL | Daar is de gelijkmaker van Lazovic! 👊



1️⃣-1️⃣ #NapoliGenoa 🇮🇹 pic.twitter.com/hOMOVBevj8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Napoli had in de tweede helft de kansen wel om weer op voorsprong te komen, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel. Wint Juve zaterdag in SPAL, is het kampioen. Napoli telt met nog zeven matchen te spelen wel een relatief veilige voorsprong op het nummer drie Inter, dat zeven punten minder telt en vandaag ook niet voorbij het Atalanta van Castagne raakte (0-0). De Rode Duivel speelde de hele match, Nainggolan startte op de bank maar mocht na het uitvallen van Brozovic al na 23 minuten zijn opwachting maken.