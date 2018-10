Dries Mertens, nu met opgeschoren kapsel, sleept in extremis puntje uit de brand voor Napoli tegen AS Roma Redactie

28 oktober 2018

22u31 7 Napoli NAP NAP 1 einde 1 ROM ROM AS Roma Serie A Geslaagde week voor Dries Mertens - op persoonlijk vlak dan toch. Zowel aan het kanon woensdag in de Champions League in Parijs als vanavond in de Serie A tegen AS Roma. Smet op het blazoen: de goals van Mertens leverden Napoli geen zege op. PSG scoorde in extremis nog de gelijkmaker, nu was de goal van Mertens in blessuretijd alleen maar goed voor de 1-1.

GOOAAL | En daar is @dries_mertens14 met de gelijkmaker voor Napoli in de slotfase! 👀🔥



Lang weinig animo in het San Paolo. Alsof de dreun die Di Maria woensdag uitdeelde, nog nazinderde bij de ‘Partenopei’. Nog voor het kwartier was Napoli op achtervolgen aangewezen: een totaal vrijstaande El Shaaraway had een goeie assist van Cengiz Under maar binnen te werken. Een verrassende voorsprong voor AS Roma, dat zijn start met 14 op 27 toch vooral gemist had. Vooral na de pauze gingen de alarmbellen bij Napoli af: ze kwamen nog nauwelijks op de helft van Roma, laat staan dat ze gevaar creëerden. Mertens er dan maar in, moet Ancelotti gedacht hebben. In minuut 56 verving de Rode Duivel de Poolse spits Milik. Opvallend: Mertens showde niet langer zijn licht geblondeerde coupe, maar doet het sinds vanavond met een opgeschoren kopje.

Ook de inbreng van Mertens bracht weinig zoden aan de dijk, tot de blessuretijd. Dan toch eens een goeie thuisaanval, waarbij Insigne op links de achterlijn haalde en voorzette. Callejon miste zijn poging in één tijd, maar bediende zo Mertens aan de tweede paal. De Leuvenaar werkte van dichtbij in het dak van de goal binnen voorbij Robin Olsen. De vierde goal voor Mertens in de Serie A dit seizoen, naast dat eentje in het Prinsenpark in de Champions League. Zo blijft de schade voor Napels enigszins beperkt, al bedraagt de achterstand op leider Juventus toch alweer zes punten. Inter kan zelfs op gelijke hoogte klimmen, als het maandagavond de topper op het veld van Lazio wint.