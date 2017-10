Dries Mertens kan eindelijk scoren tegen Genoa, Napoli pakt 28 op 30 Peter Luysterborg

00u11 0 Getty Images Serie A 'Mertens show a Marassi'. In Italië kwamen ze vanavond andermaal superlatieven tekort om de prestatie van Dries Mertens te omschrijven. Twee goals en een half van de Rode Duivel - bij de 2-3 verlengde Zukanovic zijn schot in eigen netten - loodsten Napoli op het veld van Genoa naar een 28 op 30.

Marassi, de buurt waar het Luigi Ferraris-stadion zich bevindt, heeft nu ook Dries Mertens leren kennen. In zes duels tegen Genoa had 'Driesje' nog nooit gescoord. Opmerkelijk, gezien Mertens de doelpunten in de Serie A de voorbije jaren aan elkaar reeg. Vanavond was het al na een kwartier raak. Mertens lokte een vrije trap uit en schilderde de bal vanop zo'n 25 meter heerlijk in doel. Eén-één, Taarabt had Genoa al na vier minuten op voorsprong getrapt. Op het halfuur was het tijd voor Mertens' tweede toverkunstje van de avond. Napoli's nummer 14 legde een voorzet van Diawara prachtig dood en knalde vervolgens de 1-2 binnen via de onderkant van de lat. Een hattrick was Mertens net niet gegund. Zukanovic raakte zijn harde voorzet nog met de tip en kreeg de 1-3 op zijn naam. Genoa kwam nog terug tot 2-3 via Izzo, maar verder raakte het niet. Napoli weer op kop, Inter volgt op twee punten. Juventus en Lazio, beiden ook aan de winst vanavond, volgen op drie eenheden.

