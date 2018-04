Dries Mertens: "Ik vrees dat er doden vallen als Napoli kampioen wordt" Redactie

27 april 2018

16u15

Bron: VTM Nieuws 0

“Als Napoli kampioen wordt, dan vrees ik dat er doden gaan vallen.” Dat zegt Dries Mertens in een gesprek met VTM NIEUWS. Mertens en Napoli gooiden zich afgelopen weekend weer vol in de titelstrijd door te gaan winnen bij concurrent Juventus. Het verschil tussen beide teams is nu één punt. De Napolitanen werden toen opgewacht door tienduizenden fans. Die snakken naar de eerste titel in 28 jaar.