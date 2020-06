Dries Mertens helpt Napoli met zijn 123ste goal aan 3-1 zege tegen rode lantaarn SPAL YP

28 juni 2020

21u27 4 Napoli NAP NAP 3 einde 1 SPA SPA SPAL Serie A Dries Mertens heeft Napoli aan een 3-1-zege geholpen tegen laagvlieger SPAL. Zijn 123ste doelpunt al voor de Napolitanen.

🇧🇪 | Met dit subtiele lobje maakt Dries Mertens zijn 123ste goal voor Napoli! 💙



1️⃣-0️⃣ #NapoliSpal 🇮🇹 pic.twitter.com/XDszPjo7k4 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Amper vier minuten waren er gespeeld of de naam van Dries Mertens prijkte al op het scorebord in het San Paolo. De Rode Duivel zette zelf een aanval mee op op de eigen helft, waarna hij de bal finaal héérlijk raak stifte over Karlo Letica (ex-Club Brugge). Er was nog even oponthoud omdat de VAR eventueel buitenspel moest checken, maar de kleine aanvaller kreeg het doelpunt toegekend. Zijn eerste competitiegoal sinds 16 februari - ‘t zal hem ongetwijfeld deugd gedaan hebben. Op slag van rust leek hij ook nog een assist aan zijn indrukwekkende statistieken te gaan toevoegen, maar het doelpunt van Insigne werd uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel. Na een dik uur zat de wedstrijd van onze landgenoot erop.

Het in accuut degradatienood verkerende SPAL liet zich vooral voor de pauze niet onbetuigd. Zo rondde Andrea Petagna, die nota bene al getekend heeft bij Napoli, een fraaie aanval over de linkerflank af en moest doelman Meret nog enkele keren gevat tussenkomen. Maar uiteindelijk waren het José Callejón en Amin Younes die voor de 3-1 eindstand zouden zorgen. Die eerste schoot kort voor rust raak vanuit een scherpe hoek, die laatste verzilverde een minuut na zijn invalbeurt een assist van Fabian Ruiz. Napoli blijft met die overwinning zesde met 45 punten, SPAL is troosteloos laatste met 18 eenheden.

GOAL | Petagna met de gelijkmaker! 👊



1️⃣-1️⃣ #NapoliSpal 🇮🇹 pic.twitter.com/x6QJwhK1JU Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Callejon plaatst Napoli op voorsprong! 🔥



2️⃣-1️⃣ #NapoliSpal 🇮🇹 pic.twitter.com/kIrF1lBCY7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Ook Younes pikt zijn doelpunt mee! 🙌



3️⃣-1️⃣ #NapoliSpal 🇮🇹 pic.twitter.com/JP24AQbOrR Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.