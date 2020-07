Dries Mertens helpt Napoli met 124ste goal voorbij Genoa KTH

08 juli 2020

Stap voor stap. Napoli zet zijn knappe reeks onder coach Gennaro Gattuso voort: 24 op 30, op naar plaats vijf. Ook Dries Mertens droeg zijn steentje bij, met zijn 124ste voor Napels. Een fraaie plaatsbal. Zijn teller in de Serie A staat op acht. Liefst eindigt hij ook dit seizoen in de dubbele cijfers. Napoli nam pas na zijn vervanging afstand van Genoa. Hirving Lozano besliste de match.

Tenzij Napoli de Champions League wint, zal het volgend seizoen ontbreken in de beste clubcompetitie. Te danken aan de dramatische heenronde. De kloof met nummer vier Atalanta, de ploeg in vorm, is te groot. Dankzij de winst in de Coppa Italia is Napoli al zeker van een ticket voor de groepsfase van de Europa League. “De kloof met Juventus is in mijn ogen miniem en veel kleiner dan de stand laat uitschijnen (Napoli staat op 24 punten van Juve, red.). Onze rangschikking is te wijten aan de moeilijke periode vorig jaar. We zijn daar allemaal verantwoordelijk voor, maar we zijn daar veel sterker uitgekomen. We leerden uit onze fouten. Met voorzitter De Laurentiis zit je continu op een rollercoaster.”

Radja Nainggolan speelde met Cagliari 0-0 gelijk op het veld van Fiorentina. De voormalige Rode Duivel maakte de 90 minuten vol.

