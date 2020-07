Dries Mertens bleef in Napoli voor dat ene grote doel: “Kloof met Juventus is miniem” GVS

06 juli 2020

10u36

Bron: Il Mattino 2 Serie A In een gesprek met de Italiaanse krant Il Mattino gaf Dries Mertens (33) meer uitleg over zijn verlengd verblijf in Napoli. Hij is dolverliefd op de stad en heeft dat ene grote doel nog steeds voor ogen. “De kloof met Juventus is echt niet zo groot. Ik blijf om de Scudetto te winnen.”

Na lang aanslepen tekende Dries Mertens op 17 juni een nieuw contract dat hem tot 2022 bindt aan Napoli. Een lucratieve deal, maar vooral de keuze van het hart. “Ik bestudeerde mijn opties, maar kwam tot de vaststelling dat ik nergens beter zit dan hier”, vertelt de Napolitaanse clubtopschutter - Mertens zit inmiddels aan 123 goals. “Ik ben verliefd op alles hier in Napels. Ik zou wel uren over deze stad kunnen praten zonder het beu te worden. Van de sfeer die heerst in het historische centrum tot de zonsondergangen in Posillipo. Ik ben hier alvast nog lang niet klaar.”

Met voorzitter De Laurentiis zit je continu op een rollercoaster die altijd op- en neergaat Dries Mertens

Mertens heeft namelijk nog steeds dat ene grote doel: Italiaans kampioen worden. Enig probleem: Juventus is al jaren ongenaakbaar en stevent af op een negende landstitel op rij. Maar de Rode Duivel ziet geen allemachtig Juve. “De kloof met Juventus is in mijn ogen op dit moment miniem en veel kleiner dan de stand laat uitschijnen (Napoli staat op een zevende plek op 27 punten van leider Juventus, red.). Onze rangschikking is ook te wijten aan de moeilijke periode die we achter de rug hebben.” Mertens heeft het over het verplichte trainingskamp van voorzitter De Laurentiis in november vorig jaar waar de spelersgroep zich tegen keerde. “We zijn allemaal verantwoordelijk voor die periode, maar we zijn daar veel sterker uitgekomen. We zijn terug op het goede spoor, het is zaak om van je fouten te leren. Met De Laurentiis zit je continu op een rollercoaster die altijd op- en neergaat. Maar ik ken hem al zeven jaar. Ik was niet gebleven, was onze band niet zo hecht geweest.”

