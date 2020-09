Dries ‘Ciro’ Mertens meteen trefzeker op eerste speeldag, ook recordaankoop Osimhen maakt indruk

20 september 2020

14u26 4 Parma PAR PAR 0 einde 2 NAP NAP Napoli Serie A De eerste speeldag, het eerste doelpunt. Dries ‘Ciro’ Mertens kroonde zich tot matchwinnaar voor Napoli tegen Parma. Victor Osimhen (ex-Charleroi) mocht invallen, maakte indruk én vierde jolig mee met Mertens.

Dé perfecte start voor Napoli in het nieuwe Serie A-seizoen. Trainer Gattuso zette Mertens in de basis en liet recordaankoop Osimhen, die voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Lille, op de bank starten.

De Napolitanen hadden het lang moeilijk met een stug Parma. Na een uur stond het nog steeds 0-0 en mocht Osimhen invallen. De Nigeriaan deed de match kantelen en maakte indruk met zijn snelheid en prima acties. Al was het wel Mertens - wie anders? - die tekende voor het openingsdoelpunt. Lozano zwiepte de bal voor doel, waar Osimhen hem niet kon beroeren. In de herneming was Mertens echter goed gevolgd en hij knalde overtuigend binnen: 0-1. Doelpunt nummer 125 van de Rode Duivel voor Napoli. Enkele minuten later besliste Insigne de wedstrijd met de 0-2.



