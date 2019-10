Dries ‘Armando’ Mertens maakt 115de treffer voor Napoli en evenaart doelpuntenaantal van Maradona Kristof Terreur

23 oktober 2019

21u19 10 Serie A ‘Blondie’ staat naast ‘Pluisje’ in de geschiedenisboeken van SSC Napoli. DM naast DM. Een doelpunt tegen Red Bull Salzburg volstond voor Dries Mertens om met enkele weken vertraging zijn plaatsje naast Diego Maradona te reserveren in de topschutterslijst aller tijden van de club: 115 goals. Eeuwige glorie ligt binnen bereik: zonder ongelukken wordt de Duivel dit seizoen de meest doeltreffende Napolitaan ooit. Zijn hoofddoel naast een Scudetto.

Diego Armando Mertens. Zo stond het op 19 december 2016 in zwarte en rode letters op de voorpagina van de Corriere dello Sport, die andere Italiaanse sportkrant. Een bij de haren getrokken vergelijking die wel werd gesmaakt. Mertensmanie. Onze landgenoot had net vier goals gemaakt tegen Torino, een legendarische prestatie in de ogen van velen. Historie geschreven.

Na zijn hattrick een week eerder tegen Cagliari was Mertens in Turijn nog een stapje verder gegaan. Het was de eerste vierklapper voor een speler van Napoli sinds Beppe Savoldi in 1977, de vierde rapste hattrick in de Serie A en werd de eerste sinds 1958 die er in slaagde in twee opeenvolgende matchen zeven keer raaf te treffen. Toeren die ze in de Laars nooit van ene Diego Armando Maradona hadden gezien. Vandaar de allusie op. Een die later verbasterd werd tot Dries Armando Mertens, inclusief memes met pruik. Maradona poseerde fier met een shirt van onze landgenoot. Hij had er een fan bij.

De vergelijking met Maradona zal de komende uren elders nog wel eens worden gemaakt nu Mertens hem met enige vertraging heeft ingehaald op de topschutterslijst aller tijden van Napoli - Het had tegen Brescia gekund, tegen Genk, Torino of Verona, maar het kanon zweeg een paar weken.

De Argentijnse legende had destijds 259 wedstrijden en zeven seizoenen nodig om 115 goals te maken – waarvan 41 op strafschop en 31 vrijschoppen. Mertens evenaarde zijn aantal doelpunten, in zijn zevende seizoen, met 290 wedstrijden op de teller, minder speelminuten en 22 goals voortvloeiend uit standaardfases. In de cijfers is hij de evenknie van Maradona. Daarna houdt de gelijkenissen wel op.

Een wereldtitel heeft hij niet op zijn palmares, de Italiaanse Serie A evenmin. Zijn dribbels komen niet in de buurt van de slaloms van Maradona, zijn fratsen evenmin. Mertens wordt door sommigen wel eens een rockvoetballer genoemd, wegens een andere kijk op de wereld en het spelletje, maar hij is veel minder seks, drugs en rock ’n roll dan Pluisje.

Die was briljant de ene minuut, knettergek de andere. Napoli maakte Maradona groot en verwoestte hem ook. Een charismatische en grappige voetbalpoëet overgeleverd aan de onderwereld. Duivel, bedrieger en verslaafde. Mertens, veel minder in de spotlights wegens eerder underdog dan vedette, is altijd die dekselse Dries uit Leuven gebleven. Aimabele jongen met zijn maniertjes.

Voor Mertens was Maradona evenaren op zich geen objectief. Eerder een tussenstap naar een hoger doel. Een held is ‘Ciro’ al een tijdje in de harten van de Napolitanen, straks zal dat ook gedrukt staan in de geschiedenisboeken en de diverse lijstje op het internet. “Kat heeft hem een authentiek shirt van Maradona cadeau gedaan”, vertelde vriend Arnout De Doncker onlangs in Het Laatste Nieuws. “We lachen er wel eens om dat ze dezelfde initialen hebben. Dries vindt het natuurlijk heel mooi om met Maradona in een zin te worden vernoemd, maar beseft dat hij nooit zijn status zal bereiken. Maradona bezorgde Napels twee titels en nog andere prijzen. Dries is wel erg trots dat ze hem er ‘Ciro’ noemen, wat wil zeggen dat ze hem in Napels echt als een van hen beschouwen.”

“Ik zei het laatst toen ik samen was met mijn beste vrienden: ‘100 caps bereiken en het clubrecord van Hamsik breken - dat zijn doelen voor dit seizoen”, vertelde Mertens in deze krant tijdens de interlandperiode.

“’Groter’ dan Maradona zal ik nooit zijn, maar het is toch wel iets dat ik kan voorleggen. Ik zou het record meteen inruilen voor een Scudetto met Napoli.”