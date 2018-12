Dolle taferelen: Roma geeft zege tegen negen man uit handen, Lazio slikt gelijkmaker in 99ste minuut waarna spits er bijna zijn onderbroek bij verliest DMM

08 december 2018

23u48

Bron: Eleven 0 Serie A Twee onwaarschijnlijke ontknopingen. In dezelfde competitie dan nog wel. De Serie A-fans konden dit weekend hun hart ophalen aan de wedstrijden Lazio-Sampdoria en Cagliari-Roma. Beide Romeinse clubs kregen in de toegevoegde tijd het deksel op de neus. De ene in de 95ste minuut, de andere in de 99ste.

Roma was als eerste van de twee Romeinse ploegen aan de beurt. De ex-club van Radja Nainggolan leek op bezoek bij Cagliari al snel zijn schaapjes op het droge te hebben. Cristante en Kolarov (met een schitterende vrije trap) zorgden voor een geruststellende 2-0 voorsprong. Cagliari lukte laat in de partij de aansluitingstreffer, maar na een dubbele rode kaart in de toegevoegde tijd leek het verhaal over. De club uit Sardinië moest met z’n negenen verder, maar in de 95ste minuut bezorgde Sau het thuisstadion alsnog een delirium. Dolle taferelen daar in Italië.

GOAL | Nog een doelpunt op slag van rust: 0-2! 🤞



🇮🇹 #CagliariRoma 0⃣-2️⃣

GOAL | Sau maakt in de laatste seconde gelijk! 😲



🇮🇹 #CagliariRoma 2️⃣-2️⃣

Praet ziet ploegmaats in 99ste minuut langszij komen

Lazio en Sampdoria sloten de debatten met een spectaculair 2-2 gelijkspel. Na de openingstreffer van Quagliarella moest Lazio tot tien minuten voor tijd wachten vooraleer Acerbi kon gelijkmaken. De Biancocelesti leken de drie punten nog thuis te kunnen houden toen Immobile zes minuten in blessuretijd een elfmeter benutte. Dat bleek echter voorbarig. Sampdoria-invaller Saponara legde liefst negen minuten in de toegevoegde tijd de 2-2 eindstand vast en verloor er net zijn broek niet bij. Bij de bezoekers speelde Dennis Praet zeventig minuten. Voor de thuisploeg bleven Silvio Proto en Jordan Lukaku het hele duel op de bank. In het klassement blijft Lazio vijfde, Sampdoria is achtste.

GOAL | Saponara maakt in de laatste seconde gelijk! ⏱️



🇮🇹 #LazioSamp 2️⃣-2️⃣