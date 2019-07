Deze prachtsaves van Buffon zijn snel weer te bewonderen in Turijn Redactie

04 juli 2019

Gianluigi Buffon en Juventus, a never ending love story. Na amper één jaar geproefd te hebben van Paris Saint-Germain, keert de 41-jarige Italiaanse cultdoelman terug naar Turijn. Bij de Italiaanse grootmacht heeft hij meer dan 600 matchen op de teller staan en er pronken ook negen Serie A-titels in zijn prijzenkast. Maar bovenal is Buffon de man van de wondermooie saves.