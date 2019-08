Deze iconische spitsen van Inter moet Romelu Lukaku opvolgen Bart Fieremans

08 augustus 2019

15u14 0 Inter Milaan Na Man. United komt Romelu Lukaku bij Inter Milaan opnieuw bij een iconische topclub terecht. Maar ook bij de Italiaanse achttienvoudige landskampioen weegt de druk om te scoren loodzwaar, zeker als hij in de voetsporen wil treden van volgende trefzekere legendarische ex-spitsen in het Italiaanse blauw-zwarte shirt.

Alessandro Altobelli (1977-1988) ° 209 goals in 466 matchen

Altobelli is een naam als een klok bij Inter en een van de meest trefzekere spitsen in de Italiaanse voetbalhistorie. Alleen Altobelli en Giuseppe Meazza scoorden meer dan 200 keer voor Inter. Ondanks zijn toegevoegde waarde won hij op 11 jaar slechts een Scudetto (1980).

Jurgen Klinsmann (1989-1992) ° 40 goals in 123 matchen

Klinsmann vervolledigde als jonge topspits in 1989 een Duitse as bij Inter waar Lothar Matthäus en Andreas Brehme speelden. Zijn piek kende Klinsmann in zijn tweede seizoen bij Inter met veertien goals in de Serie A en winst van de UEFA Cup-trofee.

Ronaldo (1997-2002) ° 59 goals in 99 matchen

Ronaldo drukte in zijn eerste seizoen voor Inter meteen zijn stempel met 25 goals in de Serie A, een record voor een speler in zijn maidenjaar in Italië. Een zwaar knieletsel ondermijnde het vervolg van zijn carrière bij Inter, maar indien fit, bleef hij aan de lopende band scoren.

Christian Vieri (1999-2005) ° 123 goals in 190 matchen

Vieri kwam in 1999 naar Inter voor een toenmalige wereldrecordsom van 46 miljoen euro. Hij vormde de eerste drie jaren een dodelijk duo met Ronaldo en kroonde zich in 2003 tot topscorer in de Serie A met 24 goals. Na een zware blessure dat seizoen zou Vieri zijn oude niveau niet meer terugvinden.

Zlatan Ibrahimović (2006-2009) ° 66 goals in 116 matchen

‘Zlatan’ behoeft weinig introductie: hij verruilde Juventus na het Calciopoli-schandaal in 2006 voor Inter, waar hij als garantie voor goals Inter drie jaar op rij de titel hielp halen. In zijn eerste seizoen won Inter ook het kampioenschap met een record van 97 punten.

Samuel Eto’o (2009-2011) ° 53 goals in 101 matchen

De passage van de Kameroense topspits bij Inter was niet zo lang, maar met 53 goals over 101 matchen in alle competities scoorde hij gemiddeld een keer elke twee duels. Eto’o had een belangrijk aandeel in het superjaar van Inter in 2010 met de treble: titel, beker en CL.

