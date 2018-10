Der Spiegel publiceert akkoord tussen Ronaldo alias 'Topher' en Mayorga rond verkrachtingszaak, ook tweede vrouw komt met claim MDB & ODBS

08 oktober 2018

09u46

Bron: Der Spiegel/Daily Mail 15 Serie A Der Spiegel komt opnieuw met harde bewijzen in de verkrachtingszaak rond Cristiano Ronaldo. Nadat het Duitse magazine het verhaal van Kathryn Mayorga uit de doeken deed, publiceerde het nu een document waarin de 34-jarige vrouw en de Portugese voetbalster tot een akkoord kwamen. In ruil voor het stilzwijgen kreeg Mayorga 375.000 dollar (bijna 330.000 euro) van 'CR7' die de schuilnaam 'Topher' gebruikte .

"Er bestaat geen twijfel over de authenticiteit van het document aangezien zelfs de wettelijke vertegenwoordigers van Ronaldo geen twijfels hebben aangevoerd", klinkt het bij Der Spiegel. Het magazine is dan ook gesterkt door de handtekening van Cristiano Ronaldo op het nu gepubliceerde document. Na de bewuste avond in juni 2009 in een hotelkamer in Las Vegas zocht de huidige speler van Juventus toenadering tot Kathryn Mayorga waarna het tot een schikking van 375.000 dollar kwam. "Als resultaat van bemiddeling", staat er te lezen op de papieren die op 12 juli 2010 opgemaakt werden.

In het document wordt er niet gesproken over Ronaldo, maar wel naar hem verwezen met het pseudoniem 'Topher', zoals ook door de advocaten van de voetbalster duidelijk wordt gemaakt. Wanneer Mayorga gevraagd wordt naar de feiten moet ze "in persoon niet reageren en weg wandelen of bij telefonisch contact opleggen", staat er ook te lezen. Ronaldo vertrouwde de vrouw ook de resultaten van een test voor seksueel overdraagbare aandoeningen toe om Mayorga gerust te stellen. Der Spiegel publiceerde daarbovenop een geklasseerd dossier van de Amerikaanse politie. Daarin staat dat enkele uren na het veelbesproken incident de beller aan het wenen was en weigerde om de naam van de dader te geven. Wel vertelde het slachtoffer dat het "een publiek figuur" en "een atleet" was.

(Lees onder de documenten verder)

Ondertussen vertelde Leslie Stovall, de advocaat die het gewezen model Kathryn Mayorga verdedigt in haar claim verkracht te zijn door Cristiano Ronaldo, dat hij gecontacteerd is door een andere Amerikaanse vrouw die ook stelt seksueel belaagd te zijn door de Portugese stervoetballer. "Ik heb telefoon gekregen van een vrouw die claimt hetzelfde ondergaan te hebben", aldus Stovall bij The Mail on Sunday. De advocaat weigert te zeggen wie de vrouw is, maar stelt wel al haar details door te spelen aan de politie van Las Vegas, die onlangs de zaak heropend heeft na de vermeende beschuldigingen van verkrachting van Kathryn Mayorga aan het adres van Ronaldo.

Stovall gaf afgelopen woensdag een persconferentie in Las Vegas waarin hij meer details rond de klacht en de toestand van zijn cliënte gaf ("Ze had dwanggedachten en overwoog zelfmoord"). Hij riep nadien ook andere mogelijke slachtoffers op die een klacht tegen Ronaldo overwegen, hem te contacteren. Waarmee hij onrechtstreeks een oproep deed richting de Franse-Afrikaanse vrouw die in 2005 stelde door Ronaldo verkracht te zijn in het Sanderson Hotel in hartje Londen. "Ik heb slechts weet van één persoon die ook seksueel belaagd zou zijn. Ik zou heel graag met haar spreken. Hopelijk kan ik haar opsporen en contacteren."

'CR7' was toen 20 en speelde voor Manchester United. Zeven weken na de aanklacht, oordeelde de procureur dat er te weinig bewijslast was om een zaak te openen tegen Ronaldo. Er was die avond ook een tweede vrouw die stelde seksueel belaagd te zijn door Ronaldo en zijn neef, maar zij trok haar verklaringen in.