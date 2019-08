Debuut in mineur voor Nainggolan in Cagliari: meteen onderuit tegen Brescia Redactie

25 augustus 2019

23u02 0 Cagliari CAG CAG 0 einde 1 BRE BRE Brescia

Een terugkeer om snel te vergeten. Radja Nainggolan, door Inter uitgeleend aan zijn ex-club Cagliari, verloor op de openingsspeeldag van de Serie A met zijn nieuwe club meteen van het bescheiden Brescia. 0-1, na een goal op penalty van de bezoekende spits Alfredo Donnarumma. In de rug van Birsa, de Sloveense spelverdeler (33) van Cagliari, speelde Nainggolan nochtans geen slechte partij. Maar het zal sowieso even slikken zijn voor de gewezen Rode Duivel, na passages bij clubs als AS Roma en Inter waarin hij steevast voorin meedraaide. Een seizoen bikkelen tegen degradatie dreigt voor Cagliari, dat naast Nainggolan en Birsa alleen met Ragnar Klavan in de verdediging, een ex-speler van Liverpool, ervaring op het hoogste niveau heeft.