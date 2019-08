De zware last van het rugnummer 9 bij Inter: Lukaku staat voor een uitdaging



Kristof Terreur in Italië

26 augustus 2019

16u00

Twintig jaar na Ronaldo, de Braziliaan, draagt Romelu Lukaku vanavond voor het eerste het blauw-zwarte shirt van Inter met rugnummer 9. Een truitje met traditie, maar ook een met een zware last. Zo vergingen zijn voorgangers het.

Ronaldo (Braziliaan)

• Balans als nummer 9 (1998 – 2002): 53 matchen, 25 goals - 1 goal om 135 min

Maakte er in zijn eerste seizoen bij Inter, met rugnummer 10, 34 in 47 wedstrijden. Was in zijn eerste jaar als nummer 9 nog altijd een fenomeen, maar was na twee zware knieblessure nooit meer de oude.

Hernán Crespo (Argentijn)

• Balans als nummer 9 (2002-2003): 30 matchen, 16 goals - 1 goal om 137 min

Bij Lazio naar de exit na financiële problemen. Ingehaald voor 26 miljoen om de aanvalslijn een boost te geven. Vier maanden blessureleed remden hem af. Vertrok na een jaar naar Chelsea.

Julio Cruz (Argentijn)

• Balans als nummer 9 (2003-2009): 197 matchen, 75 goals - 1 goal om 148 min

Gekocht als back-up. De ex-aanvaller van Feyenoord kreeg zijn kansen als Adriano, Christian Vieri, Alvaro Recoba en co niet beschikbaar waren. Pendelde zes seizoenen tussen bank en basis. Nooit onbetwist.

Samuel Eto’o (Kameroener)

• Balans als nummer 9 (2009-2011): 102 matchen, 53 goals - 1 goal om 161 min

In een ruil met Zlatan Ibrahimovic van Barcelona naar Inter gehaald. Meteen een succes onder Jose Mourinho en sleutelspeler in de Champions Leaguetriomf. Treblewinnaar. Verkaste nadien naar Anzhi.

Diego Forlán (Uruguayaan)

• Balans als nummer 9 (2011-2012): 20 matchen, 2 goals - 1 goal om 580 min

Gekomen met een uitstekende reputatie, vertrokken als een dief in een nacht na een beëindiging van zijn contract. Kon ondanks een doelpunt bij zijn debuut Eto’o nooit doen vergeten.

Mauro Icardi (Argentijn)

• Balans als nummer 9 (2013-2019): 219 matchen, 124 goals - 1 goal om 140 min

Gedegradeerd tot het nummer 7. Nam een aarzelende start, maar bloeide nadien helemaal open. Was zelfs aanvoerder, maar raakte door controverse (door vrouw/agent Wanda) vorig jaar op een zijspoor.