Exclusief voor abonnees De zuurstoftank zoals Djokovic en Michael Jackson: hoe Lukaku zoekt naar ‘marginal gains’ om snel te herstellen Kristof Terreur in Italië

10 februari 2020

04u30 0 Serie A Masker op. ‘Big Rom’ kan in zijn flat weer de zuurstoftank in. Shirt op de cornervlag en vieren maar. Romelu Lukaku was een uur figurant, maar eiste met een rake kopslag voor de 4-2 toch zijn rol op in een fantastische Milanese derby. Inter blijft op koers voor de dubbel.

Nieuw is het niet. Michael Jackson deed in 1984 al dutjes in een zuurstoftank. Volgens de overlevering in de hoop ooit 150 jaar te worden – doe er daar maar 100 vanaf.

Novak Djokovic had op de US Open vorig jaar zijn eigen trailer met mobiele hyperbare kamer op 300 meter van het Arthur Ashe Stadium geparkeerd. De ­huidige nummer 1 in het tennis zweert al sinds 2010 bij zuurstoftherapie om de ­recuperatie te bevorderen en sneller te herstellen van kleine ongemakken.

