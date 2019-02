De vrouw die het Italiaanse voetbal op stelten zet: is Wanda Icardi gewiekste spelersmakelaar of ordinaire WAG? ODBS

20 februari 2019

06u00

Bron: La Gazzetta dello Sport/Calciomercato 0 Serie A Een vijfjarig contract goed voor jaarlijks bijna 7 miljoen euro, zonder bonussen: ondanks alle geruchten rond een breuk tussen Icardi en Inter is dat wat er op tafel ligt voor de Argentijnse spits (26) en zijn meer dan beruchte WAG annex spelersmakelaar, Wanda Nara (32). Wat de vraag oproept: is de vrouw van de Inter-aanvaller een gewiekste agente of een ordinaire barbiepop?

Al weken beheerst ze de koppen rond het Italiaanse voetbal. In een Serie A gedomineerd door het Juventus van ene Cristiano Ronaldo, geen sinecure. Intens gehaat door de tifosi van de ‘nerazzurri’, die Wanda verwijten voor tweedracht binnen de ploeg te zorgen en zich veel te hard op te stellen in de onderhandelingen met de club over een nieuw contract. Dat leidde het voorbije weekend tot een triest hoogtepunt, toen fans de auto van Wanda met daarin hun kinderen met stenen bekogelden. Niemand raakte gewond, maar het was opnieuw een signaal dat de bom dreigde te barsten in Milaan.

Het vuur dat de lont nog wat sneller doet branden: de beslissing van Inter om Icardi, goed voor 15 goals in in totaal 28 matchen dit seizoen, vorige week zijn kapiteinsband af te pakken. De reactie van Icardi? Hij speelt niet meer. Zowel het Europa League-duel bij Rapid Wien donderdag als de Serie A-match zondag tegen Sampdoria, waarin Nainggolan de fraaie winner maakte, liet hij aan zich voorbijgaan. Officieel omdat hij met een knieblessure sukkelt, officieus weet iedereen beter. Wanda probeerde het uit te leggen in de luchtige Italiaanse voetbalshow van Mediaset, ‘Tiki taka’ op Canale 5. Want naast WAG en spelersmakelaar is Wanda ook model en graag geziene gast in tv-shows. Als een volleerde actrice liet ze de traantjes vloeien. Eerst omwille van het steenincident, daarna vertelde ze: “Mauro die niet langer kapitein van Inter is, dat is alsof ze hem een been of arm afpakken. Hij is zo fier het shirt van Inter te mogen dragen, aan geld denkt hij niet. Het was niet makkelijk voor hem om na Zanetti (een Inter-legende, nvdr) kapitein te worden maar hij heeft er alles aan gedaan om zijn rol zo goed mogelijk te vervullen. Nooit heb ik ooit gedacht dat dit kon gebeuren.”

Beppe Marotta, directeur van Inter, verzekerde de fans van Inter vervolgens dat Icardi niet gestraft is via het afnemen van de kapiteinsband. “Het was geen disciplinaire straf, maar een verandering die wij beter achtten voor het elftal, de club en voor de speler zelf’, aldus Marotta. “Laten we vooral niet vergeten dat Icardi er pas net 26 is geworden. Het is niet eerlijk om zó veel van hem te verwachten. Het was niet bedoeld om hem te kleineren, maar soms moet je dit soort veranderingen doorvoeren. We zijn bezig met een proces en we hebben deze keuze gemaakt, zodat de hele groep progressie kan maken. Soms moet de baas een moeilijk besluit nemen in dienst van de hele club.”

Afwachten hoe de zaak de komende dagen evolueert. Volgens de geruchten wil Icardi, hem ingefluisterd door Wanda, excuses van de club en zou hij pas opnieuw spelen als hij terug kapitein wordt. Laat staan dat de twee het contractvoorstel van Inter ook ondertekenen. Daarin nog een addertje onder het gras: in zijn huidige contract, dat tot 2021 loopt, zit een opstapclausule die hem toelaat straks tussen 1 en 15 juli te vertrekken naar een buitenlandse club die bereid is 110 miljoen euro op tafel te leggen. Man United en vooral Real Madrid zouden interesse hebben. In eigen land ziet Juventus, nooit verlegen een directe concurrent te verzwakken, naar verluidt een opportuniteit. Het horrorscenario van elke Inter-fan. Snel in de kiem gesmoord door Steve Zhang, Chinese miljonair en voorzitter van de club: “Icardi naar Juve? Nooit!”

De bal ligt nu dus in het kamp-Icardi. Zet hij zijn handtekening onder dat nieuwe contract, zonder opstapclausule? Eén ding is zeker: voor het mediagenieke Argentijnse koppel wenkt de jackpot, bij Inter of elders. “Het is makkelijk om iemand als Mauro te vertegenwoordigen, want de beste clubs van de planeet willen hem hebben”, zei Nara daar enkele jaren terug over aan het Spaanse magazine Hola. “In de eerste ontmoeting met Inter heb ik zijn loon vervijfvoudigd. We hadden een privévliegtuig op ons wachten. Als Inter had geweigerd, waren we op het vliegtuig naar Madrid of Parijs gestapt. De tweede ontmoeting was op het trainingsveld. Trainer Roberto Mancini had gevraagd de situatie rond Mauro op te lossen. Ik arriveerde met een accountant, de ploegmaats van Mauro dachten dat ik gek was geworden. Ze snapten niet wat ik kwam doen.”

Wanda houdt alvast haar reputatie van WAG der WAG’s in de laars hoog. Want de wereld leerde haar vooral kennen omwille van de zogenaamde 'Wanda derby’, de clash tussen Inter’s Icardi en het Sampdoria van Maxi Lopez. Die laatste Argentijnse spits was getrouwd met Nara en samen hebben ze drie zoontjes, waarna ze in 2013 uit elkaar gingen. Beiden beschuldigden ze elkaar van overspel, voor de rechter dwong Wanda het hoederecht over de kinderen af. Nadien viel Wanda voor de charmes van Icardi, Lopez’ toenmalige... beste vriend. Er volgden jaren van hoogspanning, zeker omdat Lopez het er erg lastig mee had dat Icardi geregeld met zijn drie kinderen poseerde en hij zelfs hun naam op zijn arm liet tatoeëren. Icardi en Nara hebben ook twee dochtertjes samen. De ‘Wanda derby’? Die werd gewonnen door Icardi. Zoals ook deze krachtmeting?