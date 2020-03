De voetbalmatch die nooit mocht gespeeld worden: “Atalanta - Valencia was biologische bom” ODBS

22 maart 2020

17u41

Bron: Corriere della Serra, Corriere dello Sport 4 Serie A 40.000 zegedronken tifosi omarmden en kusten elkaar na een onvergetelijke avond voor Atalanta. Het is woensdagavond 19 februari en in San Siro, in de heenmatch van de achtste finale van de Champions League, staat er op het scorebord: Atalanta Bergamo - Valencia 4-1. Een maand later wijzen verschillende dokters net naar die match als een van de grootste triggers voor de chaos die momenteel in de regio Lombardije heerst.

“Magische nacht” of gewoonweg “feest”, titelden de Italiaanse kranten de dag nadien. Van fans die voor de club supporterden toen ze nog in de Serie C zaten tot kinderen die spijbelden: iedereen wou die dag de trip van 70 kilometer vanuit de ‘Cita dei Mille’ naar Milaan maken, voor wat een historische avond moest en zou worden. Een eerste Champions League-campagne en al meteen kans op de kwartfinale. Zonder dat de supporters goed en wel beseften aan welke gevaren ze zich blootstelden.

Reporter in Italiaans ziekenhuis: “Dit is de apocalyps”

“Ik heb al vele theorieën gehoord en gelezen waarom het virus net in Bergamo zich zo snel verspreidt”, stelt Fabiano Di Marco, hoofd van de dienst longziekten in het ziekenhuis Papa Giovanni XXIII in Bergamo, in de ‘Corriere della Serra’. “Ziehier de mijne: Atalanta - Valencia was een biologische bom. 40.000 mensen uit Bergamo die per bus, trein of met de auto de verplaatsing maakten naar Milaan (het eigen Gewiss-stadion, goed voor 21.300 toeschouwers, voldoet niet aan de UEFA-normen - nvdr). Die dicht op elkaar gepakt zaten in de Milanese metro. Die samen aten en dronken. Die verbroederden met fans van Valencia, waarvan er ook 2.500 afgereisd waren. En die daarna de eclatante zege vierden. Er waren toen wel enkele maatregelen ter preventie, maar die werden alles behalve gerespecteerd.”

Naast supporters liepen die avond ook menig voetballer, staflid van de beide clubs of journalisten het virus op. Drie spelers van Valencia (Garay, Mangala en Gaya) zijn momenteel besmet, verschillende aanwezige Spaanse journalisten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Maar liefst 35% van de staf van de Spaanse topclub heeft het virus. Volgens de universiteit van Valencia en wetenschappers van de Spaanse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek stammen twee infectiebronnen in en rond Valencia vanuit Noord-Italië. Opmerkelijk: bij Atalanta is er nog niet één besmetting vastgesteld. Of wereldkundig gemaakt.

Francesco le Foche, dokter in het ziekenhuis ‘Umerto I de Rome’, wil het niet zo scherp gesteld hebben, maar gaat ook mee in de hypothese. “Die match zal meer dan waarschijnlijk een van de meerdere katalysatoren geweest zijn”, zegt hij bij ‘Corriere dello Sport’. “Het hoogtepunt van collectieve euforie in een uniek seizoen voor de club. We zijn nu één maand later en de huidige hallucinante toestanden indachtig, is die timing pertinent. De bijeenkomst van zo’n grote groep mensen op centimeters van elkaar volgepakt, heeft dat ongetwijfeld in de hand gewerkt.”

De Serie A hoopt te kunnen hervatten op 2 mei. Het Napoli van Dries Mertens zou komende week zelfs al opnieuw beginnen trainen. Het is nog maar de vraag of er ook dan al in Bergamo, zelfs zonder publiek, zal kunnen gevoetbald worden. Federica Percassi, de dochter van de voorzitter, roept via de sociale media alvast op om maandag op het middaguur te bidden voor Bergamo. “Spijtig genoeg is dat nog alles wat we kunnen doen. Want het is te laat en vooral onnuttig om nu nog spijt te hebben over een match die zoals alle anderen een feest moest worden en werd.”

Meer over Bergamo

sport

sportdiscipline

voetbal

Valencia

Atalanta

Milaan