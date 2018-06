De transfer die zijn hart verscheurt: waarom Nainggolan volgend seizoen het shirt van Inter draagt Stijn Joris & Niels Poissonnier

21 juni 2018

20u39 15 Serie A Associeer Radja Nainggolan (30) niet langer met het rood en geel van Roma. De ex-Rode Duivel ruilt na vier seizoenen noodgedwongen Rome in voor Milaan. Inter legt ruim 24 miljoen neer voor een hereniging met Spalletti. Tegen Radja’s wil en dank.

"Ik ben echt niet blij om Roma te verlaten, maar soms beslissen andere mensen voor jou." Zo verantwoordde Radja Nainggolan zijn transfer in zijn omgeving en aan de ontgoochelde fans op Instagram. Rome verlaten, het was echt nooit zijn bedoeling. In januari was er interesse uit China. Roma wou meewerken, maar zelfs het vooruitzicht op een astronomisch loon zette Nainggolan niet aan het denken. Zoals een trade in de NBA werd zijn overgang boven zijn hoofd beslist. In de Amerikaanse basketbalcompetitie beslissen de teamleiders onderling welke spelers ze uitwisselen, alsof het om Panini-stickers gaat. Het contract verhuist van de ene club naar de andere en de speler moet mee. Koffers pakken en opkrassen met je hele hebben en houden.

