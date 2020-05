De tragedie waarbij 18 spelers van een van de beste voetbalteams ter wereld het leven lieten Redactie

04 mei 2020

13u40 0 Serie A Op 4 mei 1949 - exact 71 jaar geleden - was de sportwereld in rouw. De selectie van Torino, op dat moment een van de beste voetbalteams van Europa, raakte betrokken bij een vliegtuigcrash. Alle inzittenden, onder wie achttien spelers en zes begeleiders van Torino, kwamen om het leven.

In de jaren veertig van de vorige eeuw draaide het Italiaanse voetbal om één ploeg: AC Torino. De Noord-Italiaanse club reeg de landstitels aaneen en kende ook Europees vele successen. Tekenend: de club pakte in die periode vijf opeenvolgende landstitels. In 1947 leverde ‘Il Grande Torino’ trouwens eens tien van de elf basisspelers voor het Italiaanse nationale elftal. Enkel de keeper was van Juventus.

Valentino Mazzola was de absolute blikvanger van Torino. De blonde aanvoerder was een alleskunner, een spelmaker die kon schoffelen als de wedstrijd daarom vroeg. Toen de keeper een keer geblesseerd eraf moest, twijfelde ‘Il Capitano’ geen moment en trok de handschoenen aan.

In het voorjaar van 1949 viel er een uitnodiging in de bus. Benfica-icoon Francisco Ferreira had een aansprekende tegenstander voor zijn afscheidsduel op het oog, de meest aansprekende tegenstander die er in Europa te vinden was. Maar niet iedereen bij Torino stond te springen om zo’n tripje naar Portugal. Toen Mazzola dat hoorde, toonde de aanvoerder zich een leider. Hij legde zijn ploeggenoten uit hoe weinig geld Benfica-spelers verdienden, en dat zo’n afzwaaiduel de Portugezen een aardig zakcentje zou opleveren. Bovendien beschouwde hij Ferreira als een persoonlijke vriend.

Uiteraard lukte het de charismatische Mazzola om zijn medespelers te overtuigen. Op 3 mei 1949 speelde ‘Il Grande Torino’ in Lissabon de laatste wedstrijd die de ploeg ooit zou spelen. Op de terugweg stortte het vliegtuig neer nabij de basiliek van Superga en kwam het wonderteam om het leven.

Scifo: “Herdenkingen zijn indrukwekkende momenten”

“De voltallige spelerskern van Torino gaat elke 4 mei bloemen neerleggen op de plaats van het ongeval. De kapitein leest dan de namen voor van de slachtoffers”, vertelt ex-Rode Duivel Enzo Scifo, die tussen 1991 en 1993 het shirt van Torino droeg. “Duizenden supporters komen ook steeds hun eer betuigen. Superga is voor hen een soort bedevaartsoord. Ik moet zeggen dat die herdenkingen steeds indrukwekkende momenten zijn. Het is een heel vreemde gewaarwording: alsof je staat te rouwen om enkele verloren familieleden.”

De fans van Torino - dat sinds de ramp nog slechts één ‘Scudetto’ pakte - dwepen tot op de dag van vandaag met de mythische ploeg uit de jaren ’40, die ‘Gli Invincibili’ (de onklopbaren, red.) wordt genoemd. “Superga heeft mee de ziel van onze club gevormd”, zegt Edoardo Ferrara van de enige Belgische Torino fanclub ‘Europa Granata’. “Wij zijn nostalgici en romantici, die dromen van vervlogen tijden. De tragedie veranderde de geschiedenis van het Italiaanse voetbal, want anders had Torino nu ongetwijfeld meer titels op zijn palmares staan. Maar nu beseffen we dat voetbal meer is dan kampioen worden en spelers als Cristiano Ronaldo kopen. Vriendschap op de tribunes en grinta op het veld zijn voor ons zeker zo belangrijk als resultaten.”

