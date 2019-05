De sms van Ronaldo in het holst van de nacht die het beest in hem typeert: “Hij trok anderhalf uur lang naar de fitness” ODBS

22 mei 2019

09u21

Bron: Yahoo Sports 24 Serie A In een anekdote schetst de Marokkaan Mehdi Benatia de trainingsijver van zijn gewezen ploegmaat Cristiano Ronaldo. “Daarom is CR7 nu eenmaal CR7.”

32 jaar is Marokkaans international Mehdi Benatia, maar een trainingsbeest als Cristiano Ronaldo had hij “nog nooit gezien”. En zal hij ook nooit zien, voegt hij er er zelf aan toe. De verdediger speelde in de eerste helft van dit seizoen samen met de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal bij Juventus, waarna hij tijdens de wintermercato naar Al Duhail in Qatar verhuisde. “Cristiano is uniek”, aldus Benatia bij Yahoo Sports. “Hij heeft zijn leven opgedragen aan het voetbal. Echt alles wat hij doet staat in het teken om een zo goed mogelijke voetballer te worden en te blijven. Voetbal is zijn prioriteit. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen zoals hij en ik denk niet dat er ooit iemand zal zijn zoals ‘Cri’. Ongelofelijk, wat hij van zichzelf eist. Die continue intensiteit ook: ‘c’est du jamais vu’. Een man met een missie.”

Nachtelijke sms

Wat Benatia staaft met een anekdote. “Het was eind december en we speelden op verplaatsing bij Atalanta in Bergamo. Allegri had Ronaldo wat rust gegeven en hij mocht slechts twintig minuten spelen, wat niet volstond om van tel te zijn in de match. We stappen op de bus en hij zet zich vooraan. Ik zat achterin. En krijg plots een berichtje van ‘Cri’, met de vraag wat ik na de busreis ga doen. Wat ik ging doen? De match was gedaan, het was donker buiten. ‘Ik ga naar huis om bij mijn gezin te zijn. Waarom?’ antwoordde ik. Hij stuurde terug: ‘Ik ga naar de gymzaal. Wat cardio doen en spieren.‘ In het holst van de nacht is hij anderhalf uur lang gaan sporten. Daarom is CR7 nu eenmaal CR7.”

Benatia speelt deze zomer met Marokko de Africa Cup. De Leeuwen van de Atlas zitten in de stevige groep D met Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië. Juventus is op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Max Allegri. Jose Mourinho, gewezen leermeester van Ronaldo bij Real Madrid, wordt net als Conte, Sarri en Pochettino genoemd als mogelijke opvolger.

