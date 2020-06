De raketten van Radja. Uitblinker Nainggolan maakt zesde goal, allemaal vanop afstand: “Als Cagliari moeite doet, waarom dan niet blijven?” ABD/GVS

27 juni 2020

21u37 6 Serie A De grote uitblinker. Een sterke Radja Nainggolan loodste Cagliari naar een 4-2-zege tegen Torino. De ex-Rode Duivel nam zelf de 3-0 voor zijn rekening. Een typische Radja-goal van buiten de zestien. Met een grondscherend schot van aan het halve maantje klopte hij via de paal doelman Sirigu. Zijn zesde goal dit seizoen, niet verwonderlijk allemaal van buiten de grote rechthoek. ‘Il Ninja’ heeft ook vijf assists op de teller.

NINJA | @OfficialRadja scoorde zonet zijn zesde doelpunt van buiten het strafschopgebied dit seizoen! 😱⚔️ pic.twitter.com/PpIJfQN9qB Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Nainggolan miste de twee voorgaande duels met een kuitblessure, maar vandaag toonde hij zich met zijn drive, loopvermogen en zuivere passing topfit. “Ik voelde me twee dagen geleden klaar om te starten”, vertelt de gewezen Rode Duivel aan Sky Sport Italia. “Ik wil mezelf altijd ter beschikking stellen van het team. Dit is een geweldige groep. Maar ik weet niet waar mijn toekomst ligt. Niemand heeft me nog iets verteld. Maar als Cagliari moeite doet, waarom zou ik dan niet blijven?”

Cagliari staat nu tiende en blijft dankzij de zege in de running voor een Europees ticket. “Na onze schitterende start dacht ik dat we ons Europees zouden kunnen kwalificeren. Maar nadien verliep het wat stroever. Nu weet ik het dus niet zo zeker meer. Maar we proberen het alleszins.”

Tien minuten voor tijd mocht de Antwerpenaar overigens gaan rusten. Job done.

Alleen Messi doet beter

Een blik op de statistieken maakt nóg maar eens duidelijk hoe goed Nainggolans afstandsschot is. Vijftig keer schoot hij dit seizoen op doel van buiten de zestienmeter. Zes keer was het prijs, één keer trof hij het doelhout en negen keer moest de doelman een redding verrichten. Alleen ene Lionel Messi scoorde dit seizoen meer van buiten het strafschopgebied.

De vijf vorige pegels van Nainggolan

• 20 oktober 2019: Cagliari-SPAL (2-0)

Como regalo de Navidad voy a dejar estos días los mejores goles a mí parecer en cada país de este 2019.

Agradezco RT :stuck_out_tongue_winking_eye::repeat:



3. Nainggolan vs SPAL :fire: pic.twitter.com/Bwi8qj7xMY Samuel Osorio(@ samueelosoorio) link

• 10 novemver 2019: Cagliari-Fiorentina (5-2)

• 25 november 2019: Cagliari-Lecce (2-2)

NINJA | @OfficialRadja stopt maar niet met scoren! :heart_eyes::crossed_swords: pic.twitter.com/H3urlfBeca Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

• 2 december 2019: Cagliari-Sampdoria (4-3)

GOLAZO | Radja. Nainggolan. :fire::flag-be:#CagliariSampdoria :it: pic.twitter.com/rdsq0i1pW9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

• 26 januari 2020: Inter-Cagliari (1-1)



