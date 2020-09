De Puma’s zijn helemaal uit beeld: Romelu Lukaku is op zoek naar nieuwe schoensponsor KTH

12 september 2020

10u22 0 Serie A Op zijn Instagram-profiel noemt hij zichzelf nog een Puma-atleet, maar ‘Big Rom’ lijkt op zoek naar een nieuwe schoensponsor. De Puma’s zijn helemaal uit beeld.

Gezien op training bij de Rode Duivels: Romelu Lukaku op witte Adidassen. Gespot tijdens de interland in Denemarken: Lukaku met Adidasschoenen aan de voeten. Gisteren op training bij Inter: Romelu Lukaku springend over een horde op witte Nike’s. Ongewone beelden.

Alle topspelers hebben een deal met een grote sponsor die hun schoenen levert. In de contracten staat dat ze op training, in wedstrijden en voor PR-gelegenheden enkel kledij en schoenen dragen van het merk dat hen betaalt en van materiaal voorziet - enkel over de logo’s op de cluboutfits hebben ze geen zeg.

Miljoenendeal van Ronaldo

Romelu Lukaku tekende twee jaar geleden, voor het WK in Frankrijk, een lucratieve deal met Puma, dat hem ook groot uitspeelde in een aantal campagnes. Sinds vorige maand is de Duitse sportfabrikant helemaal uit beeld. Lukaku wacht op een deal met een nieuwe sponsor. Daarom dat hij naar hartenlust kan wisselen tussen Adidas en Nike. Het is wachten op het juiste aanbod. Een miljoenendeal zoals Cristiano Ronaldo die heeft met Nike zit er niet in - 16,2 miljoen per jaar. Belgische spelers vertegenwoordigen een te kleine markt. Met een tiende van Ronaldo mag hij straks blij zijn. Eden Hazard, een Nikegezicht, is op dit moment de Rode Duivel met de best betaalde sponsordeal.

Lukaku is niet de enige die straks zijn schoensponsor inruilt. Neymar verbrak eind augustus zijn contract met Nike - zijn partner sinds zijn doorbraak. De Braziliaan wordt het nieuwe gezicht van... Puma. Met een deal die in cijfers in de richting van Ronaldo gaat.

Neymar bevestigt op zijn sociale media het contract met Puma. Hij zal voetballen met schoenen van het merk ‘King’. Daarmee treedt de duurste speler ter wereld in de voetsporen van legendes als Pelé, Cruyff, Eusebio en Maradona.

“Ik wil de erfenis die deze atleten op het veld achterlieten terugbrengen”, zegt Neymar. “Ze speelden allemaal in Puma en creëerden elk op hun beurt magie in de King. En nu wil ik, bij de start van het nieuwe seizoen, dat de King weer heerst op het veld en zo generaties inspireren zoals zij dat voor mij deden. De koning is terug!”

Lees ook:

Romelu Lukaku sluit sponsordeal met Maserati: “Digitale voetafdruk alsmaar belangrijker voor voetballers”