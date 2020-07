De propvolle prijzenkast van CR7: teller staat op 30 na tweede landstitel met Juventus, Alves (43) blijft recordhouder SVBM/DMM

11u31 1 Serie A Nummer 30 is binnen. Nu Ronaldo voor de tweede keer kampioen van Italië is, heeft de Portugees z'n 30ste collectieve trofee uit zijn rijkgevulde loopbaan beet. Of het nu in Engeland, Spanje of Italië is: CR7 is overal een garantie op succes. Een overzicht.

Sporting: 1x Supercup (2002)

Vier dagen na z'n officiële debuut in het eerste elftal van Sporting pakte Ronaldo de eerste collectieve prijs uit zijn carrière. In 2002 won Sporting de Supertaça Cândido de Oliveira, ofwel de Portugese Supercup. De toenmalige landskampioen en bekerwinnaar versloeg verliezend bekerfinalist Leixões met 5-1. CR7 bleef de hele wedstrijd op de bank, maar mocht wel z’n eerste trofee vieren.

Manchester United: 3x Premier League (2007, 2008, 2009), 1x Champions League (2008), 1x FA Cup (2004), 2x League Cup (2006, 2009), 1x WK voor clubs (2008), 1x Community Shield (2007)

Na een oefenwedstrijd tegen Sporting en Cristiano smeekten de spelers van Manchester United om de komst van de Portugees. Ze wilden niet meer tégen hem spelen. En dus haalde Sir Alex Ferguson de piepjonge Ronaldo naar Manchester. In z'n eerste seizoen in Engeland won Ronaldo meteen de FA Cup met de Red Devils. In de jaren die volgden, kwamen daar nog drie landstitels, een Champions League, een WK voor clubs, twee League Cups en een Community Shield bij.

Real Madrid: 2x La Liga (2012, 2017), 4x Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), 2x Copa del Rey (2011, 2014), 2x UEFA Super Cup (2014, 2017), 2x Supercopa (2012, 2017), 3x WK voor clubs (2014, 2016, 2017)

In de zomer van 2009 maakte Real Madrid van Cristiano Ronaldo de op dat moment duurste voetballer ooit. Voor 94 miljoen euro maakte de Portugees de overstap van de Premier League naar La Liga. Van Old Trafford naar het Estadio Santiago Bernabéu. Misschien wel de beste transfer aller tijden. Ronaldo werd in negen jaar tijd topschutter aller tijden van Real en hielp de club aan een waslijst aan prijzen.

Juventus: 2x Serie A, 1x Supercoppa

Na z’n laatste Champions League-overwinning met de Koninklijke werd Ronaldo plots mysterieus over zijn toekomst. De Portugees leek te hinten naar een vertrek bij Real Madrid. En zo geschiedde. Juventus betaalde 100 miljoen euro voor CR7. Bij de Oude Dame is Ronaldo nog steeds op jacht naar een zesde Beker met de Grote Oren, maar twee landstitels en een Supercoppa heeft-ie al binnen.

Portugal: 1x EK (2016), 1x Nations League (2019)

Recent noemde Ronaldo het zijn belangrijkste overwinning uit zijn carrière: het Europees kampioenschap van 2016 in Frankrijk. Eindelijk stak Cristiano een prijs met Portugal op zak. Een argument dat hij voor heeft op Messi in het eeuwige debat over wie nu de beste is. Ronaldo viel dan wel geblesseerd uit in de finale, de sterspeler had een groot aandeel in het behalen van die finale. In 2019 deed Ronaldo er met de allereerste Nations League nog een internationale trofee bovenop.

De absolute slokop: Dani Alves

De grootste prijzenpakker in het voetbal is uiteraard Dani Alves. Bij elke club waar de Braziliaan al speelde, pakte hij een prijs. Zijn grootste successen behaalde hij in Spanje, waar hij met Sevilla onder meer een Copa del Rey en 2 Europa Leaguebekers won. En dan moest Barcelona nog komen... In zijn periode bij de Catalaanse topclub won hij 6 landstitels, nog eens 4 keer de Copa del Rey en maar liefst 3 Champions Leaguetrofeeën. Ook tijdens zijn passages bij Juventus en PSG vulde hij zijn prijzenkast aan met landstitels en bekertriomfen. In één seizoen bij Juventus won hij de landstitel en de beker. Bij PSG won hij in 2 seizoenen evenveel landstitels en pakte hij nog 4 andere prijzen. Ook bij Brazilië en Sao Paulo mocht hij vieren. De rechtsachter komt in totaal aan 43 prijzen. Niemand deed ooit beter. Ex-ploegmaats Andres Iniesta en Maxwell komen elk aan 37 trofeeën.