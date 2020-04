De paringsdans van 111 miljoen: Lautaro, spitsbroer van Lukaku, speelt hoofdrol in de transfersoap van de zomer KTH

16 april 2020

11u45 0 Serie A Zijn zaakwaarnemers proberen een opening te creëren bij FC Barcelona. De Catalaanse en Argentijnse pers spelen het spel in nieuwsarme tijden gretig mee. Bij Inter observeren ze. De paringsdans rond Lautaro Martínez, spitsbroer van Romelu Lukaku, wordt de transfersoap van de zomer. Een tango van 111 miljoen euro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Lautaro is gelukkig bij Inter, maar wie wil er nu niet met Lionel Messi samenspelen?” Een quote en zijn context. Beto Yaque, de zaakwaarnemer van Lautaro Martínez, laat niet in zijn kaarten kijken. Bovenstaande uitspraak deed hij op een vraag over het idiote gerucht dat Lionel Messi komende zomer wel eens naar Inter zou kunnen verhuizen.

Een bericht dat de bestbetaalde speler ter wereld zelf krachtig afschoot op zijn Instagram. Messi blijft bij Barcelona, waar hij nog twee jaar gegarandeerd 100 miljoen per jaar verdient. Niemand anders wil / kan die som betalen. Maar Messi van zijn kant zou landgenoot Lautaro wel graag in Camp Nou zien, zo wordt gefluisterd. Ook daar hangt een flink prijskaartje aan. In zijn contract met Inter staat een clausule van 111 miljoen euro. Geldig in de eerste twee weken van juli, binnen 7 dagen cash te betalen.

Inter observeert op dit moment. Zij hebben weet van contacten tussen Barcelona en de zaakwaarnemers van Lautaro, Beto Yaque en Rolando Zarate, de voorbije maanden. Bij Man City is hij veel minder een prioriteit. Yaque ontkent niet: “Zoveel mensen bellen mij. Vanuit Spanje, Engeland, Italië. Ik ga niet in op geruchten. Lautaro zit goed. We hebben nog niet gepraat over een transfer. Ook niet over zijn contract met Inter. Wij ontmoeten regelmatig mensen van andere clubs. Uit respect voor hen. We hebben mekaar leren kennen, maar er is niks formeel.”

En dan kwam de coronacrisis. FC Barcelona, dat op een omzet van bijna een miljard draait maar tegelijk een miljard aan afbetalingen met zich meesleept, puft. Geld is er op dit moment niet beschikbaar. De besparing van 70 procent op de salarissen van zijn spelers was broodnodig. Meteen meer dan 100 miljoen op tafel leggen om een afkoopclausule te betalen, zoals Barça vorig jaar deed met Antoine Griezmann, zal niet lukken. Als de Catalanen Lautaro echt willen, zullen ze langs Inter moeten passeren.

De Italianen hebben evenmin de meest rooskleurige balansen, hoeven niet te verkopen, maar kennen ook hun plaats. Inter heeft, als club in opbouw, niet de aantrekkingskracht van Barcelona. Laat staan een Lionel Messi als ‘wortel’ om spelers te overtuigen. Daarom dat er voorzichtig plannen worden opgemaakt voor het geval als.

Aan de zijde van Romelu Lukaku bloeide Lautaro dit seizoen helemaal open. In december was ‘Lula’ het dodelijkste duo in Europa. Een dat per toeval werd geboren. Het was nooit het plan. Antonio Conte had oorspronkelijk een ander spitsenduo in zijn hoofd. In zijn eisenpakket zaten twee namen: Romelu Lukaku en Edin Dzeko. Twee doelgerichte aanvallers met wie hij dacht brokken te kunnen maken. Door de hoge prijs voor Lukaku (bijna 80 miljoen bonussen) en de starre houding van AS Roma in het dossier-Dzeko moest Inter in augustus bijsturen.

Conte zag Lautaro toen niet als de ideale spits. Twijfels. Vandaar dat de club op huurbasis Alexis Sánchez vastlegde, op een zijspoor bij Man United. Ander type dan Dzeko, goede vriend van Lukaku en bovendien ook complementair met zijn kwaliteiten. De ene vinnig en snel, de andere groot en machtig.

Alleen: ook dat idee mocht hij snel schrappen.

In zijn vierde match voor Inter blesseerde de Chileen zich zwaar aan de enkel. Tegen wil en dank moest Conte inzetten op Lautaro, slechts zijn derde keus. De geboorte van Lu-La – of Laukaku - was er een bij toeval. Zonder de kwetsuur van Sánchez spraken de Italiaanse niet in krachttermen over een Lu-Lashow.

De ene is snel, vinnig en een man van de actie. De andere is rap, groot, krachtig en dodelijk efficiënt. Wat de ene niet heeft, compenseert de andere. “Ik had Lautaro al een beetje bestudeerd voor ik naar Inter kwam”, zei Conte eind vorig jaar.

“Hij is een atypische speler. Een die aan twee profielen beantwoordt: hij is een echte centrumspits, maar tegelijk vaak ook een schaduwaanvaller. Ook Lukaku is een bijzonder geval. Hij heeft de fysieke verschijning van een diepe spits, maar als je hem de ruimte geeft om te rennen is hij bliksemsnel. Maar bovenal ben ik blij met het werk dat ze zonder bal doen. Ze werken zich te pletter.”

Met dank aan talenknobbel

Goeie voetballers verstaan mekaar doorgaans zonder woorden, maar de talenknobbel van Lukaku heeft ervoor gezorgd dat ze mekaar nog sneller hebben gevonden. Onderling spreken ze Spaans, moedertaal van Lautaro, geen Italiaans. ‘El Toro’ kan hem precies uitleggen wat hij wil en hoe en waar hij wil dat Lukaku beweegt. Omgekeerd geldt hetzelfde. “Lautaro is een kampioen”, zegt Lukaku. “Een topper. Sinds de eerste dag hier hebben we elkaar gevonden en sindsdien is onze band alsmaar hechter geworden.”

Het bewijs ziet u op het veld en naast. Chemie en magie. Vonken en veel goals. Een bromance die verder leeft op het balkon – beiden wonen letterlijk naast elkaar.

Zou ‘Big Rom’ zijn maatje kunnen overtuigen om nog een jaar langer te blijven?

Lees ook

Internationale virologen voorspellen voetbal mét publiek pas in... 2021

Barça-coach Setién twijfelt er niet aan: “Messi zal zijn carrière hier beëindigen”

Davy Roef van Anderlecht naar AA Gent