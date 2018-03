De man van goud in Dries Mertens: pizza's voor daklozen, kleren voor kansarme kinderen, medicijnen naar Venezuela en adopteert straathonden Hans Op de Beeck

01 maart 2018

17u45

Bron: Corriere della Sera 3768 Serie A Dat Dries Mertens in Napels de status van halfgod bereikt heeft, is geen geheim. Zowel in het San Paolo, waar zijn alweer 20 goals dit seizoen de 'Partenopei' doen dromen van de scudetto, als in de straten van de stad is hij bijzonder graag gezien door de tifosi. Dat laatste omwille van de manier waarop hij in het leven staat: geen sterallures, wel graag in de bres springend voor hulpbehoevende kinderen, straathonden en daklozen, zo blijkt uit een artikel in Corriere della Sera.

16 december vorig jaar, Torino - Napoli 1-3. 't Was al even geleden dat Dries Mertens nog eens gescoord had, in die mate dat zijn ploegmaats hem ermee treiterden. Ook in die match zou Mertens ondanks enkele goeie kansen niet scoren - wel gaf hij een assist. Waarna hij niet in Turijn bleef hangen, maar die avond nog naar Napels terugkeerde om er een van zijn allerbeste vrienden te bellen. Enkele uren later staat Mertens, met de kap van zijn trui over het hoofd en een zwarte zonnebril op, in een lokale pizzeria op de Stazione di Piazza Garibaldi Margherita's in stukken te snijden. Om die in de ijskoude nacht -het had die week gesneeuwd in Napels- uit te delen aan de vele daklozen in de stad. Niet om met die foto's of een filmpje ervan uit te pakken op zijn sociale media, wel om gewoon te helpen.

🐶💙 #forzanapolisempre #juliette Een foto die is geplaatst door null (@driesmertens) op 04 mrt 2017 om 19:04 CET

Een verhaal waar het in Italië gerespecteerde Corriere della Sera vandaag mee uitpakt. In haast lyrische bewoordingen gaat het als volgt: "Dries Mertens is een belangrijke spits, maar ook een gewone kerel die in Napels leeft en de passie van de stad uitstraalt. Die er zich geen VIP waant, maar er gewoon uit gaat eten met vrienden of met zijn geadopteerde straathond in de straten wandelt. Op zijn sociale media geen uiterlijk vertoon, wel beelden uit het dagdagelijkse leven. Op die koude winteravond in december was het Mertens louter te doen om een positief voorbeeld te zijn. Om zij die geen geluk hebben in het leven, even blij te maken. Zij die hem daar hadden herkend, hoefden niet te vragen om een selfie - wel dat ze die ervaring louter zouden koesteren."

De krant heeft het vervolgens nog over de vele dingen waarvoor Mertens zich belangeloos inzet. Zoals die ene keer in augustus 2015, toen hij een Napolitaans kinderziekenhuis bezocht. Daar liep de Rode Duivel arm in arm met de zwaar zieke Aurora, alsof het om een stel betrof dat op weg was naar het altaar. "Helaas ben ik al getrouwd want je bent een geweldige meid! Het was leuk om je te ontmoeten. #ForzaAurora", schreef Mertens toen wel op zijn Instagram.

Purtroppo sono gia sposato, perche tu sei una ragazza meravigliosa! Era un piacere d'incontrarti! #forzaAurora 💙 Een foto die is geplaatst door null (@driesmertens) op 04 aug 2015 om 12:36 CEST

Daarnaast verzamelt hij kleren voor kansarme kinderen, verstuurt hij medicijnen naar Venezuela en heeft hij een opvangtehuis voor honden in Ponticelli, dat bedreigd werd met sluiting, gefinancierd. Toen hij 'La Fenice' samen met zijn Katrin en zijn vriend Antonio bezocht en er de vele achtergelaten honden zag, vond Mertens dat hij niet anders kon dan helpen. Of toen hij, nadat hij pas voor Napoli speelde, op de Instagram van National Geographic een kind in een school in Guinea zag dat alleen een shirt met zijn naam en nummer 14 op droeg. Mertens zocht meteen contact op met de fotograaf, die hem de gegevens van het kind bezorgde. Waarop de aanvaller gepersonaliseerde kledij en nog andere dingen voor dagdagelijks gebruik opstuurde.

From Day 1 that I signed for Napoli you were always there for me. You taught me the good things about this city. You helped me become a better player! Thank you for all that. A lot of luck with your new chapter. I'm going to miss you my friend 💙 #forzanapolisempre @gi_88 Een foto die is geplaatst door null (@driesmertens) op 19 aug 2015 om 13:53 CEST

"Solidariteit is een constante in het leven van Mertens, een spits met een hart van goud", is het einde van de lofrede op Mertens van de Corriere, dat afsluit met het volgende: "Op Napoli's trainingscentrum 'Castel Volturno' is hij de laatste om een handtekening of een foto met een kind te weigeren. De keer dat een jongetje weende omdat Dries niet gescoord had, beloofde hij zijn volgende goal aan hem op te dragen. Wat hij ook deed. Zoals laatst ook in het Stadio Olimpico, toen hij na een goal tegen AS Roma zijn hond imiteerde. De thuisfans konden er niet om lachen maar Dries, die had aan Juliette beloofd om zo te vieren."