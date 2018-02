De lobbalkoning van Napoli: Dries Mertens scoort in Benevento op heerlijke wijze nummer veertien, maar valt ook gekwetst uit Hans Op de Beeck

04 februari 2018

21u32 17 Un nouveau bijou signé @dries_mertens14 ! 😱#BeneventoNapoli 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/xqnY3kiSap Eleven Sports BE(@ ElevenBE_fr) link Mica male Dries... #Mertens #BeneventoNapoli pic.twitter.com/Zc5l3gSMGg Pasquale Giacometti(@ Pasquale89G) link Autch! @Dries_Mertens14 met een pijnlijke grimas op het gezicht. Hij moet geblesseerd naar de kant! 🤕#BeneventoNapoli 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/QQN441DmAl Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In de Serie A blijft de tweestrijd tussen Napoli en Juventus om de Scudetto bijzonder spannend. Nadat Juve eerder op de dag zwaar uithaalde tegen Sassuolo (7-0 met een hattrick van Higuain na de pauze) is ook Napoli op voorsprong geklommen bij rode lantaarn Benevento. Met dank aan Dries Mertens. Na twintig minuten scoorde het nummer 14 van Napoli op assist van Alan zijn 14de van het seizoen. Een pareltje bovendien: Mertens draait zich handig vrij om dan met een subtiele lobbal over Puggioni de verste hoek te vinden. Een lobbal waarop Mertens stilaan een patent heeft, zeker na zijn goal begin dit seizoen tegen Lazio in het San Paolo - toen hij vergeleken werd met de legendarische Maradona.

Voor Napoli nog even een herinnering dat ze zijn huidige contract, dat loopt tot 2020, dringend heropwaarderen. In die overeenkomst staat immers nog steeds die opstapclausule van 28 miljoen euro. Net na de pauze zorgde Hamsik voor de 0-2. Blijft Napoli aan de winnende hand in Benevento, tellen ze één punt voorsprong op de 'Oude Dame'. In het weekend van 22 april staat er Juve - Napoli op het programma. Maar de match eindigde in mineur voor de Rode Duivel. Een kwartier voor tijd moest hij na een onzacht contact vervangen worden.

Goal of the year 2017. Dries Mertens against Lazio at the Olimpico, 20 September. Commentary from Auriemma, Martino and Del Genio. 💙😍👏🏻 #NAP2017 pic.twitter.com/c2MdT6Lgnj Everything Napoli(@ NaplesAndNapoli) link

Since the start of last season Dries Mertens has scored FIFTY-SIX goals.



Just a gentle reminder, he has a release clause of £25m.



😮 pic.twitter.com/8fHrF7yiMR bet365(@ bet365) link