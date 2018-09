De kop is eraf: Cristiano Ronaldo legt zijn eerste twee Serie A-treffers voor Juventus in het mandje MDB

16 september 2018

Blij als een kind. Cristiano Ronaldo heeft zijn rekening geopend voor Juventus. Tegen Sassuolo prikte de Portugees zijn eerste doelpunt in de Serie A tegen de touwen. Dat het niet zijn moeilijkste treffer uit zijn carrière was, kon Ronaldo maar weinig schelen. 'CR7' tikte het leer na een hoekschop in het lege doel en vierde zijn eerste treffer met zijn kenmerkend zegegebaar. Na vier speeldagen in de Italiaanse eerste klasse is de kop er dus af voor Cristiano Ronaldo.

En of dat het deugd deed. Een kwartier later had Ronaldo al zijn tweede treffer al in het mandje gelegd. In de 65ste minuut pakte de 'Oude Dame' uit met een razendsnelle tegenaanval met Ronaldo als eindstation. Met zijn mindere linker legde de Portugees het leer overhoeks in het zijnet voorbij doelman Andrea Consigli. Is de trein nu helemaal vertrokken? Uiteindelijk won Juventus nog met 2-1, Khouma Babacar zorgde nog voor de aansluitingstreffer waarna Douglas Costa ook tegen een rode kaart aankeek.

