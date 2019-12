De koning van San Siro is een Belg: Twee goals en assist, maar vooral mooie geste van Lukaku springt eruit KTH

21 december 2019

19u50 6 Internazionale INT INT 4 einde 0 GEN GEN Genoa Serie A Mooie geste. Romelu Lukaku liet de jonge Sebastiano Esposito vanop de stip zijn eerste in de Serie A maken. Het team boven de eergierigheid. Goede voetballer, mooie mens. Daarom zit hij in Milaan in de harten. 22 matchen, 14 goals, 3 assists. Tussenin enkele nevenrecords gebroken. Er trekt er een met een goed gevoel het eindejaar in. Big Rom, spits die de titelhoop van Inter levend houdt.

‘Lil Rom’ had voor het eerst zijn Inter-shirtje met nummer 1 aan, dat papa hem deze week had gegeven voor zijn eerste verjaardag. Na drie matchen zonder in de Serie A pikte ‘Big Rom’ de draad weer op. Zijn elfde van het seizoen. In de tribune glunderde mama Adolphine. Zoontje Romeo zag, zonder groot besef, wat papa deed: een doelpunt en een assist. Voor rust was de match tegen laagvlieger Genoa gespeeld. Met Lukaku als de grote roerganger.

Het mooiste moest dan nog volgen. Lukaku dwong een penalty af, maar liet de bal aan een ploegmaat. De jonge Esposito mocht vanop de stip de derde en zijn eerste in de Serie A maken. Zo eergierig is Lukaku niet. Bij Inter voelde hij zich, als duurste aanwinst verantwoordelijk en zo gedraagt hij zich ook. Sebastiano Esposito, aan het begin van een mooie loopbaan, zal zich de geste van Lukaku altijd herinneren. Die eerste keer vergeet je nooit. Ondertussen regende het complimenten voor de teamspeler Lukaku - goede voetballer, grootse mens. Net erna maakt hij zijn tweede. De koning van San Siro is een Belg.

De komende dagen gaat de riem eraf. Een winterbreak van twee weken is ook voor Lukaku welgekomen. Sinds oktober heeft hij veel gespeeld, amper gerust. Door het uitvallen van Sánchez heeft Conte maar twee deftige pionnen voorin - spitsbroer Lautaro was tegen Genoa dan ook nog geschorst. Samen met de Argentijn heeft hij de doelpunten het voorbije halfjaar netjes verdeeld: 14 voor Lukaku (12 in de Serie A, 2 in de Champions League), 13 voor Lautaro (8 in de Serie A, 5 in de Champions League).

In de Italiaanse competitie scoorde hij vier winnende treffers en een late gelijkmaker. Da’s negen punten. Nog drie ervan veranderden het resultaat. Antonio Conte ontkent het niet. Mede dankzij Lukaku staat Inter, hand in hand met Juve, nog helemaal bovenaan in de Serie A. Italië maakt zich op voor een spannende titelstrijd in 2020.

Het verwerpelijke racisme heeft hem nog meer in de picture gezet, maar Lukaku heeft gesproken en in Italië van zich laten spreken. Hij is er binnengekomen met een bang. Zijn ploegmaats prijzen zijn bereidwilligheid, bescheidenheid en zijn Italiaans - van dag een stond hij erop in de taal van het land aangesproken te worden. Conte prijst zijn attitude en honger. Fans bezingen hem - omdat hij snel een van hen is geworden. Liefde op het eerste gezicht.

Tussenin heeft hij zeker mindere wedstrijden gespeeld. Die topper tegen Juventus bijvoorbeeld. Tegen Barcelona B liet hij het liggen. Tegen Fiorentina, Dortmund en AS Roma ook. In de algemene balans wegen die prestaties echter niet op tegen al het goede wat hij had gegeven. Lukaku, aangekocht voor goed 70 miljoen, is een gigant van een aankoop voor de Serie A. Sinds zaterdag 18 december ook nog meer als mens. Ook zijn zwaar geblesseerde vriend Memphis stak hij nog een hart onder de riem door een doelpunt te vieren met diens typische zegegebaar.

