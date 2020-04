De klasse van ‘Ciro’: Dries Mertens veilt recordtruitje waar voetbalmusea fortuin voor zouden neertellen om goed doel te steunen TLB

24 april 2020

12u34 0 Serie A Geweldig gebaar van Dries Mertens. De spits van Napoli veilt het truitje waarin hij gedeeld topschutter aller tijden van de club werd om zo een plaatselijk goed doel te steunen.



Mertens is niet de enige voetballer uit de Serie A van wie een shirt onder de hamer gaat om geld in te zamelen voor de Fondazione Cannavaro Ferrara. Die liefdadigheidsinstelling werd in 2005 uit de grond gestampt door Ciro Ferrara en de broers Paolo en Fabio Cannavaro om kinderen en jongeren in Napels die het moeilijk hebben te steunen. Ook onder anderen Serie A-topschutter Ciro Immobile, Napoli-aanvoerder Lorenzo Insigne en Milan-doelman Gigi Donnarumma bezorgden de organisatie een truitje om te veilen.

Maar Dries Mertens haalde een wel héél waardevol shirt uit zijn kast. De spits veilt het truitje waarin hij op 25 februari op geweldige wijze scoorde tegen FC Barcelona in de Champions League. Dat was Mertens' 121ste voor Napoli, een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik. “Ik voel me ook een Napolitaan en ik wil de Fondazione dan ook helpen”, zegt Mertens. Eerder veilde de aanvaller ook al een heleboel shirts voor ‘De Warmste Week’.



De geweldige 121ste goal van Mertens kunt u nog eens bewonderen in onderstaande video (vanaf “22):



