De fascinerende geheimen achter de kopbalspecialist in Ronaldo: “Op mijn elfde zeiden ze dat ik geen spieren had” ODBS

21 december 2019

13u23 4 Serie A “Hij had geel moeten krijgen omdat hij te hoog sprong”, was de reactie van Massimo Ferrero, excentrieke voorzitter van Sampdoria. Cristiano Ronaldo had even daarvoor alle wetten van de zwaartekracht getart met een fabuleuze kopbalgoal. In de nadagen van zijn carrière heeft Ronaldo zich steeds meer ontwikkeld tot kopbalspecialist. Niet verwonderlijk, gezien zijn trainings- en leefregime. De geheimen achter ‘Air Ronaldo’s’ ongeziene ‘hang time’, waar zelfs NBA-spelers jaloers op zijn.

34 is ‘CR7' er, maar een studie vorig jaar wees uit dat hij de biologische leeftijd heeft van een 23-jarige. En dat hij nog kan en wil spelen tot zijn 41ste, zei hij daar zelf over. Goals verzekerd. Meer en meer met het hoofd. De goal na zijn fabelachtige sprong van 2m56 van woensdag was het 128ste kopbaldoelpunt uit zijn carrière. In totaal heeft hij er 712, interlands meegerekend. Dat is 18% van al zijn goals met het hoofd, of bijna één op vijf. Sinds hij in 2018 naar Juventus trok, heeft hij nog nooit zoveel met het hoofd gescoord: 28% van zijn 40 gemaakte goals voor de ‘bianconeri’. Hoe doet hij dat?

Op mijn elfde had ik geen spieren. Ik heb toen een beslissing gemaakt: ik wist dat ik talent had, maar ik zou er harder voor gaan werken dan eender wie Cristiano Ronaldo

Als Messi de beste voetballer is, dan is Ronaldo ongetwijfeld de beste atleet op een voetbalveld. Zijn trainingsritme is zo rigoureus, dat er al studies naar zijn gevoerd die in documentaires zijn uitgebracht. ‘Ronaldo: Tested to the limit’ in 2011, is er zo eentje. Daaruit bleek dat hij drie procent minder lichaamsvet heeft dan een supermodel, een dijomtrek van 61,7 cm en dat hij 25 meter liep in amper 3.61 seconden. Door zijn lengte (1m87), lichaamsbouw en techniek kan de Portugees 78 centimeter hoog springen, 7 centimeter meer dan de gemiddelde NBA-speler. Zo heeft hij van zijn techniek van springen een echt wapen gemaakt, waarbij Ronaldo zijn benen en knieën na het opveren tot achter zijn rug brengt. Alsof hij als een ware Michael Jordan even kan zweven in de lucht.

De knapste kopbalgoals van Ronaldo:

Zijn voorliefde voor de gymzaal kent iedereen, maar Ronaldo zweert ook bij Pilates-routines die focussen op weerstand om zo zijn spierkracht nog te versterken. Waar andere spelers ‘s avonds na de training luieren in de zetel, trekt Ronaldo naar zijn binnenzwembad. Dan trekt hij, al dan niet met Cristiano Jr, baantjes. Om erna in zijn ijskoude cryotherapeutische ruimte te duiken. Een kamer van een paar vierkante meters waarin hij blootgesteld wordt aan temperaturen tot -130 graden Celsius. Wekelijks een tweetal sessies van drie minuten. Om de spieren te versterken, blessures te voorkomen en eventuele pijn te verzachten. Kostprijs van zo’n sauna: 45.000 euro.

Ronaldo eet graag en veel, maar wat hij het liefst eet is vis. Goudbrasem, zwaardvis of zeebaars zijn z’n favorieten Luis Lavrador, chef-kok van Portugese nationale ploeg

Ooit ging het gerucht de ronde als zou Ronaldo dagelijks tot 3.000 sit-ups doen. Dat werd door hemzelf ontkracht. “Ik doe er amper 1.000 per week. (lacht) Ik heb wel wat anders te doen dan sit-ups hoor...” Ook belangrijk in zijn routine: rust. Hij houdt er zich aan minstens 8 uur te slapen. “Zeker voor een belangrijke match ga ik vroeg naar bed. Alleen met een goeie nachtrust haal je het maximum uit je training”, aldus de volleerde kinesist in Ronaldo. “Ik train waar en wanneer ik kan. Nog even wat buikspieren voor het slapengaan of meteen na het opstaan. Als je dat routineus doet, wordt dat een gewoonte.”

Een ervaring uit zijn jeugd, op zijn elfde, draagt bij tot Ronaldo’s fysieke drang. “Ik herinner me nog goed die eerste keer dat een jongen tegen een andere over mij zei: ‘Zag je wat hij deed? Die kerel is een beest’. Ik hoorde het geleidelijk steeds meer, zelfs van coaches. Maar dan zou niet veel later volgen: ‘Ja, maar spijtig dat hij zo mager is.’ En ja, in die tijd was ik een iel mannetje. Spieren had ik niet. Ik heb toen een beslissing gemaakt: ik wist dat ik talent had, maar ik zou er harder voor gaan werken dan eender wie. Ik glipte stiekem de slaapzaal uit om naar de gym te trekken. Ik werd al snel sterker en sneller. Zij die fluisterden dat ik zo mager was, stonden wat later versteld.”

De mooiste goals van Ronaldo:

Er is ook zijn strikt dieet. Hij is geen vegetariër, maar vlees is hoogst uitzonderlijk. Dagelijks tot zes kleine maaltijden. Alleen het ontbijt copieus: croissants, ham en kaas, toast met avocado en yoghurt. Als Portugees uit de regio Madeira heeft Ronaldo een speciale voorkeur voor fruit en fruitsap. Volgens Luis Lavrador, de chef-kok van het Portugese elftal, houdt Ronaldo van peer-, appel- of ananassap, maar is hij ook dol op koffie. ‘s Middags graag vis. Lavrador: “Ronaldo eet graag en veel, maar wat hij het liefst eet is vis. Goudbrasem, zwaardvis of zeebaars zijn z’n favorieten.”

Ronaldo zweert vooral bij onbewerkte producten zoals “vers fruit, groenten, volkoren granen en magere eiwitten.” Aan ‘FourFourTwo’ vertelde hij dat proteïnes de sleutel zijn wat betreft zijn eetgewoontes. Om eraan toe te voegen: “Ik vermijd dingen die slecht voor me zijn zoals alcohol, gesuikerde dranken of verzadigde vetten.”

‘Last but not least’: de mentale sterkte van de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal. “Trainen en gymsessies zijn het belangrijkst, maar een relaxte levensstijl helpt het beste in je naar boven te brengen, zowel fysiek als mentaal. Mijn vrije tijd spendeer ik vooral aan familie en vrienden, dat geeft me positieve energie.” Ook mentale coach dus, naast fitnessgoeroe. Papa van vier. Partner van Georgina. Supervoetballer. Is er iets wat Ronaldo niet heeft of kan?