Dat hadden we nog niet gezien: van 2-1 voor naar 1-2 achter door beslissing van VAR LPB

18 februari 2019

Opmerkelijke rol voor de VAR gisteren in het Serie A-duel tussen SPAL en Fiorentina. Bij een 1-1-stand komt het in het strafschopgebied van SPAL tot een contact tussen thuisspeler Felipe en bezoeker Chiesa. Geen strafschop, oordeelt scheidsrechter Pairetto, die laat voortspelen. SPAL zet een counter op en daaruit scoort Valoti de 2-1. Spelers en fans van SPAL door het dolle heen, de ploeg uit Ferrara heeft de punten in de degradatiestrijd dan ook hard nodig. Tot de VAR in actie komt en aan Pairetto vraagt om toch maar eens naar de voorafgaande penaltyfase te gaan kijken. De ref bekijkt de beelden en beslist om Fiorentina alsnog een strafschop toe te kennen. Tegelijk wordt de 2-1 van Valoti afgekeurd. Tot overmaat van ramp zet Veretout de penalty voor Fiorentina feilloos om. Van 2-1 voor naar 1-2 achter door een beslissing van de VAR, dat hadden we nog niet gezien. Een zure appel om door te bijten voor SPAL, dat finaal met 1-4 de boot inging.

📺 Un completo al SPAL: marcan el 2-1... pero el VAR revisa la jugada... ¡y resuelve con gol anulado y penalti para la Fiorentina! https://t.co/FzMqiQmkzR #SerieA pic.twitter.com/xqQvcEsnPb MARCA(@ marca) link

La magia del VAR 🎥



Gol del Spal, todos celebran y segundos después lo anulan por un penalti en una jugada previa a favor de la Fiorentina.



Pasaron de ir ganando 2-1 a ponerse abajo 1-2 gracias al VAR.



La Fiore terminó ganando 4-1 el partido 😲pic.twitter.com/Fqe0Eh8TVN SoyReferee(@ SoyReferee) link

