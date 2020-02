Daouda Peeters (ex-Club) eerste Belg ooit in wedstrijdselectie Juventus Redactie

21 februari 2020

18u18 0 Serie A Ex-middenvelder van Club Brugge Daouda Peeters (21) is de verrassende naam in de selectie van Juventus tegen SPAL. De Guineese Belg werd in 2018 in Brugge weggeplukt door Sampdoria, en ondertussen vertoeft hij bij de “Oude Dame”. Voor Peeters is het zijn eerste selectie bij de hoofdmacht van Juventus.

Sampdoria plukte Peeters anderhalf jaar geleden weg in Brugge, maar inmiddels traint de middenvelder na een sterk seizoen bij Sampdoria sinds vorig seizoen mee bij Juventus. Tot nu toe speelde Peeters (ook ex-Lierse) zijn wedstrijden in de Italiaanse derdeklasser, met de U23 van Juve. Hij traint wel mee met de A-kern, en nu mag hij CR7 en co. dus vervoegen in de wedstrijdselectie tegen SPAL. Peeters heeft ook al enkele caps behaald bij onze nationale jeugdelftallen.

Met zijn selectie is Peeters de eerste Belg ooit die in de wedstrijdselectie van Juventus geraakt. Eerder speelden Benjamin Mokulu al bij Juventus, maar hij kwam enkel in actie voor de jeugd. Met Koni De Winter speelt er nog een Belg bij Juve, maar ook hij speelt bij de jeugd.