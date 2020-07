Daouda Peeters (21), de eerste Belg ooit die speelt bij Juventus: “Ronaldo gaf me direct de bal. Een grote meneer”

Serie A

Het gaat hard voor Daouda Peeters (21) – woensdag als eerste Belg ooit gespeeld bij Juventus . Een kennismaking met de belofteninternational met een verleden bij Club Brugge. Over douchen met de sterren, over dromen volgen in Turijn. “Ik sprak na de match met Radja Nainggolan. ‘Hey, jij bent een Belg, dat is fijn’, zei hij.”