Dansen met de Coppa in de hand en pizza maken: Dries Mertens leeft zich uit op verjaardagsfeestje van ploegmaat ABD

21 juni 2020

15u29 8 Serie A ‘Festa!’ Dries Mertens (33) heeft zich gisteravond geamuseerd op het verjaardagsfeestje van ploegmaat Kalidou Koulibaly. De Rode Duivel danste er met de Coppa Italia in de hand, maakte er zelf een pizza en was ook even de DJ van dienst.



Kalidou Koulibaly vierde gisteren zijn 29ste verjaardag in stijl. De verdediger (ex-RC Genk) organiseerde een feestje en nodigde enkele van zijn ploegmaats uit, waaronder uiteraard ook Dries Mertens. Op de beelden valt te zien dat ‘Ciro’ zich volop uitleefde. Hij danste enthousiast, speelde zelf wat muziek en bakte ook nog een pizza. Naast de jarige Koulibaly en Mertens waren ook teamgenoten Allan, Ghoulam, Callejón, Fabián en Ospina aanwezig.

Het was de ideale afsluiter van een droomweek voor Mertens, Napoli’s topschutter aller tijden. Na lang aanslepende onderhandelingen raakte hij er met de ‘Gli Azzurri’ op woensdag eindelijk uit. Hij zette zijn handtekening onder een nieuw contract van twee jaar en zal er de komende twee jaar 15 miljoen euro bruto opstrijken.

“Vanaf de eerste dag hier hebben jullie me omarmd. Jullie hebben me wonderlijke dingen geleerd”, zei Mertens in een video. “Ik voelde me hier meteen thuis. Het minste wat ik kon doen, is jullie terugbetalen in dit mooie blauwe shirt: door goals te scoren. Heel veel goals. De liefde is voor eeuwig. Ik zal alles geven tot de laatste dag. Ik zal er alles aan doen om mijn plaats in de geschiedenis van deze club en deze stad te behouden.”

Nog woensdag zegevierde Mertens met Napoli in de bekerfinale tegen Juventus na penalty’s. Zijn tweede Coppa met de club - de eerste won hij in 2014. Achteraf werd hij luidkeels bejubeld in de kleedkamer en barstte er een volksfeest los in en rond Napels. Mertens genoot. En dat deed hij dus ook gisteravond, met de Coppa in de hand. De beelden spreken voor zich.



