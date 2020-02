Dan maar wachten tot Barcelona: Mertens weigert clubrecord te evenaren met penalty, ook deklat ligt dwars KTH

21 februari 2020

22u38 0 Brescia BRE BRE 1 einde 2 NAP NAP Napoli

De dwarsligger hield hem van het record. Wachten tot Barcelona dan maar. Dries Mertens (32) miste tegen Brescia de kans om samen met Marek Hamsik clubtopschutter aller tijden te worden van Napoli. Vroeg in de match was hij er nochtans dichtbij - die bal op de lat. Hij dreigde eveneens met een volley. In de tweede helft kreeg hij de kans om het record te evenaren vanop de stip, maar dat weigerde hij. Net als Hamsik destijds toen die Maradona overtrof. Nadien werd nog een doelpunt terecht afgevlagd voor buitenspel.

Mertens’ teller staat momenteel op 120 goals. Een minder dan ex-ploeggenoot Hamsik, die nog enkele dagen langer alleenheerser is in de topschutterstand. Hij weet dat ‘Ciro’ Mertens hem zonder ongelukken straks uit de geschiedenisboeken wist. Mertens ontdekte pas drie jaar geleden zijn neus voor goals toen Maurizio Sarri hem in hoogste nood begon uit te spelen als spits. Sindsdien scoort hij aan hetzelfde gemiddelde als Romelu Lukaku. Mertens werd voorbij het uur vervangen. Napoli won wel met 1-2.

